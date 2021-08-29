强烈谴责美军舰航经台湾海峡 中国大陆指美国是台海和平稳定最大破坏者

（华盛顿／台北／北京综合讯）美国一艘海军驱逐舰和一艘海警巡逻舰前天（27日）航经台湾海峡。中国对此作出强烈谴责，指美国是台海和平稳定的最大破坏者。

据美国第七舰队官方网站的信息，伯克级导弹驱逐舰基德号（USS Kidd DDG-100）与海岸防卫队传奇级国安巡防舰门罗号（USCGC Munro WMSL-755）27日“按照国际法例行通过”台湾海峡。

第七舰队称，船只合法航经台湾海峡展示了美国对印太地区自由开放的承诺。“美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

这是美国总统拜登上任后，美国海军和海岸防卫队舰艇首度同时通过台湾海峡。

据《自由时报》报道，中国大陆前天派多艘军舰在美国船只后方监控，还派出运-8反潜机、直-8直升机到台湾西南空域，意图扰乱美舰的行动。美军则派出RC-135W电侦机到台湾西南空域助阵。

解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校昨天说，解放军东部战区前天出动作战舰艇、歼轰机、歼击机等多军种力量，在东海当面海空域实施联合警巡，并开展联合对海突击等科目训练。

据“东部战区”微信公号的信息，施毅还说，有关行动旨在提高战区部队一体化联合作战能力。战区将根据周边局势和维护国家主权安全的需要常态组织。

中国国防部新闻发言人谭克非昨天就美舰过航台海发表谈话说，解放军东部战区组织兵力对美舰行动全程跟监警戒。

据中国国防部官方微博的发布，谭克非批评：“美方频频实施类似挑衅行径，性质十分恶劣，充分说明美是台海和平稳定最大破坏者、台海安全风险最大制造者。我们对此表示坚决反对和强烈谴责。”