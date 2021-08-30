提出要肃清民族分裂及宗教极端思想 习近平：铸牢“中华民族共同体意识”

分析认为，中共中央最新表态预示可能将加大力度肃清体制内“两面人”，以及已被揪出“内鬼”所遗留下的流毒，严防潜伏势力占据重要岗位散布分裂思想。习近平强调“中华民族共同体意识”，引导各族始终把中华民族利益放在首位。

中共总书记习近平近日在中央民族工作会议上，提出要持续肃清“民族分裂、宗教极端思想流毒”，并且加强国际反恐合作，为中国下一阶段民族工作定下重点。

受访分析人士说，中央最新表态预示可能将加大力度肃清体制内“两面人”，以及已被揪出“内鬼”所遗留下的流毒，严防潜伏势力占据重要岗位散布分裂思想。官方发动“肃毒行动”，旨在应对西方对华日益频打新疆、西藏问题等牌，同时释出中国对包括阿富汗问题等周边局势发展保持高度警惕的信号。

中央民族工作会议上周五一连两天在北京举行，中共政治局七常委悉数出席。这也是中共高层时隔七年，再度召开这一会议。

习近平在会上发表讲话时聚焦“中华民族共同体意识”，要求以铸牢中华民族共同体意识为民族工作的主线，引导各族始终把中华民族利益放在首位。

习近平在2014年5月召开的中央新疆工作座谈会上，首提中华民族共同体意识，并于同年9月召开的中央民族工作会议上，强调“坚持打牢中华民族共同体的思想基础”，确立其在民族工作中的重要性。

他说，只有铸牢中华民族共同体意识，构建起维护国家统一和民族团结的坚固思想长城，各民族共同维护好国家安全和社会稳定，才能有效抵御各种极端、分裂思想的渗透颠覆。

习近平并强调，要坚决防范民族领域重大风险隐患，积极稳妥处理涉民族因素的意识形态问题，持续肃清民族分裂、宗教极端思想流毒。

不愿具名的北京分析人士接受《联合早报》采访时说，官方此次宣示肃清民族分裂思想流毒，预示可能将继续在新疆深挖体制内的“两面人”和“内鬼”，杜绝教材再现煽动民族独立内容。

中国官媒4月曾播出新疆反恐纪录片，首次公开新疆体制内的“两面人”个案，当中披露有新疆教育厅原厅长指示下属编写维吾尔语中小学语文教材时，加入分裂思想的内容，呈现新疆反恐所面临的内外部挑战，反击部分西方国家所认定的“种族灭绝”指控。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍受访时则说，西方近年在新疆、西藏，乃至香港、台湾等企图分裂中国领土的问题上对华施加巨大压力，此次会议对中国当前面临的国内外挑战做出针对性部署，应对西方以及在边界蠢蠢欲动的分裂势力。

美军从阿富汗撤军之际，喀布尔机场上周四遭遇自杀式炸弹袭击，酿成美军近10年来在阿富汗伤亡最大的一次事故。唐任伍说，这显示当地恐怖组织依然猖獗，中国则对在阿富汗活动的疆独组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”（简称东伊运）持续警惕，“（东伊运）对中国的威胁还是比较大，分裂势力可能趁机兴风作浪。中央在这个时候召开这次会议，还是非常及时的。”

大汉族和地方民族主义 习近平：都不利共同体建设

另一方面，中国大陆近年发生数起涉及少数民族的争议事件，包括内蒙古去年8月底宣布教改引发争议、有回族地区出现“泛清真化”现象等。

习近平上周会上讲话时说，大汉族主义和地方民族主义都不利于中华民族共同体建设；要推广普及国家通用语言文字，同时尊重和保障少数民族语言文字学习和使用。

唐任伍预期，官方未来将更刚性推广汉语教材，提高少数民族对汉语教学的重视度，以进一步促进民族认同。