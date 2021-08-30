传被全网封杀后飞往法国 媒体：赵薇更新IG显示人在北京 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 赵薇2019年9月24日在新加坡推介她名下梦陇酒庄（Chateau Monlot）的酒酿。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 中国影视明星赵薇早前被曝全网封杀后，去向不明，有网民揣测指她“连夜跑路，包机去了法国”。据港台媒体报道，赵薇昨天一度更新了Instagram（简称IG），暗示她人仍在北京。据网媒“香港01”和台湾《联合报》报道，赵薇昨天下午在IG“vicki_zhaowei”的账号上发了三张照片并留言说：“最好的季节……和爸爸妈妈在一起聊天，就好像自己从未长大过，真好。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 赵薇 被封杀 接受本报专访称：“成功不必在我” 赵少康要率“战斗蓝”凝聚国民党战力 云南省响应“三孩政策” 停办《独生子女父母光荣证》