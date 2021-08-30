传被全网封杀后飞往法国 媒体：赵薇更新IG显示人在北京

中国影视明星赵薇早前被曝全网封杀后，去向不明，有网民揣测指她“连夜跑路，包机去了法国”。据港台媒体报道，赵薇昨天一度更新了Instagram（简称IG），暗示她人仍在北京。

据网媒“香港01”和台湾《联合报》报道，赵薇昨天下午在IG“vicki_zhaowei”的账号上发了三张照片并留言说：“最好的季节……和爸爸妈妈在一起聊天，就好像自己从未长大过，真好。”