传被全网封杀后飞往法国 媒体：赵薇更新IG显示人在北京

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月30日 5:00 AM

赵薇2019年9月24日在新加坡推介她名下梦陇酒庄（Chateau Monlot）的酒酿。（海峡时报）
赵薇2019年9月24日在新加坡推介她名下梦陇酒庄（Chateau Monlot）的酒酿。（海峡时报）

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中国影视明星赵薇早前被曝全网封杀后，去向不明，有网民揣测指她“连夜跑路，包机去了法国”。据港台媒体报道，赵薇昨天一度更新了Instagram（简称IG），暗示她人仍在北京。

据网媒“香港01”和台湾《联合报》报道，赵薇昨天下午在IG“vicki_zhaowei”的账号上发了三张照片并留言说：“最好的季节……和爸爸妈妈在一起聊天，就好像自己从未长大过，真好。”

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