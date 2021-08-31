进一步收紧“双减”政策 中国教育部宣布取消小一小二笔试

在新学年开课前，教育部在新闻发布会上提醒，各地要在中小学全面落实双减要求的第一个学期，“下大力气”做强做优校内教育。

在“双减”政策有效性受争议的背景下，中国教育部进一步收紧条例，宣布取消小学一二年级的笔试，并禁止将课后服务转为集体教学或补课，防止学生校外补课的压力变相转移到校内。

随着校外补课行业出现地下化势头，教育部也表明正在制定具体指导意见，预示可能对私人学科培训产业展开新一轮整治行动。

中国教育部昨天在新学年开课前，发布《教育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知》（简称《通知》），进一步强化双减政策的部署。教育部在新闻发布会上提醒，各地要在中小学全面落实双减要求的第一个学期，“下大力气”做强做优校内教育。

中国官方今年7月发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称《意见》），阐明减轻义务教育阶段学生过重的作业，以及校外培训负担的“双减”政策。部分舆论认为，在中国竞争激烈的考试选拔制度下，双减难以消除家长对孩子考试成绩的焦虑。

教育部在《通知》中，对近期的舆论作出回应，提出要切实降低学生考试压力，大幅压减考试次数。《通知》列明，小学一二年级不进行纸笔考试，义务教育其他年级每学期组织一次期末考试，初中年级则可安排一次期中考。《通知》也明确禁止以测试、限时练习、学情调研等名义变相组织考试。

压减考试次数的措施，将先在中央和各省确定的双减试点地区开展。

《意见》已提出要坚决克服唯分数的倾向，《通知》则进一步收紧条例，避免学生因考试成绩被等级化。新出台的措施包括，不得按考试结果给学生调整分班、排座位、“贴标签”。教育部也在记者会上提出，义务教育学校不得以任何名义设置重点班，切实做到均衡配置师资。

舆论担心补课负担

变相转移到校内

舆论担心，在校外补课行业被打击的情况下，家长可能把校内的课后服务视为替代品，使补课的负担变相转移到校内。

中国教育部基础教育司司长吕玉刚在新闻发布会上阐明，教育部坚决禁止将课后服务变成集体的学科教学或补课，并将严肃查处。

21世纪教育研究院院长熊丙奇接受《联合早报》访问时，对新出台的减负措施的有效性存疑。他指出，根本的问题在于中高考制度仍是以分数评价学生，而减负要求和中高考评价制度的导向不一致。

教育部在会上通报今年1月至4月发布的“五项管理”规定（即中小学生手机、睡眠、读物、作业、体质管理）实施情况时，便披露减负政策落实的难处。一些地方出现政府和学校政策落实不到位，以及家长学校协同不到位的问题；比如仍有不少家长在学校作业外，额外给孩子布置作业，结果是“老师减负、家长增负”。

迹象显示

部分校外补课业者转入地下

中国官方在双减政策出台后，旋风式打击校外补课产业；但有迹象显示，部分业者已转入地下，高度隐蔽的一对一家教行业可能兴起。

中国教育部新闻发言人续梅指出，教育部正在对此制定具体指导意见，下一步将出台针对性举措，认真查处违规问题。

熊丙奇认为，家教行业难以杜绝，官方能做的无非是禁止在职教师当家教，和禁止有组织的上门家教，而目前已有这方面的条例。

他举例说，家长可以私下请保姆为孩子辅导作业，官方难以检查这种个人安排。他强调，问题的关键还是在于改革中高考评价制度，以减少家长对补课的需求。