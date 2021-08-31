防未成年者沉迷网络游戏 中国官方收紧企业服务时间

（北京综合讯）针对未满18岁的未成年人沉迷网络游戏的问题，中国政府规定网络游戏企业除了星期五至星期天和法定节假日的每晚8时至9时，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

据新华社昨天报道，中国国家新闻出版署近日发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护他们的身心健康。

除了严格限制提供网络游戏服务时间，《通知》要求严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强监督检查有关措施的落实情况，严肃处理未严格落实的网络游戏企业。

中国国家新闻出版署2019年发布的《防止未成年人沉迷网络游戏通知》中，规定网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每天累计不得超过三小时，其他时间每天累计不得超过一个半小时。近日发布的规定进一步收紧时长，堪称“最严网游新规”。

未成年人沉迷网游的问题在中国讨论已久。新华社引述数据称，当前中国62.5%的未成年网民经常在网上玩游戏；13.2%未成年手机游戏用户，在工作日玩手机游戏每日平均超过两小时。报道称，过度投入网络游戏，对中国未成年人生理和心理带来双重负面影响。

中国游戏行业集中度高，其中腾讯游戏占据行业半壁江山。腾讯昨天针对新规回应称，腾讯从2017年至今，围绕未成年人保护，持续进行各项新技术、新功能的自发探索与应用。接下来，基于主管部门的最新要求，腾讯会严格遵守，积极予以落实。