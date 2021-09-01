中纪委批评娱乐圈资本无序扩张乱象 学者：整治力度料更大范围更广

在中纪委官网上发布的这篇题为《斩断娱乐圈乱象背后的资本链条》专访文章中，中国国务院发展研究中心宏观部研究员江宇提醒，若任由资本在文艺界无序扩张，就会失去文艺为社会主义服务的作用，“瓦解中华民族的精神家园”。

中共中央纪委国家监委在官方重拳整肃饭圈（网络用语，粉丝圈的意思）乱象后，对娱乐圈资本无序扩张乱象提出批评，并表明要斩断娱乐圈乱象背后的资本链条；预示官方打击资本无序扩张的行动可能扩展至娱乐圈。

受访学者预计，新一轮的打击行动可能比平台垄断和课外培训领域的整治工作力度更大、范围更广。

中纪委昨天在官网上发布这篇题为《斩断娱乐圈乱象背后的资本链条》的专访文章，引述中国国务院发展研究中心宏观部研究员江宇对娱乐圈整肃问题的观点。文中从政治和意识形态层面拔高论述，强调文艺绝不是单纯的唱歌跳舞，而是思想文化和意识形态工作的重要阵地，“是党的一项极端重要的工作”。

中国官媒央视、中国新闻网、澎湃新闻等媒体昨天都相继转发了这篇文章。

江宇开头点明，一些自身素质不高、能力水平不行的艺人能一夜走红，“归根到底是资本逐利的结果”。

他接着强调，在资本快速扩张影响下，娱乐圈出现了过度商业化、资本化倾向。平台资本、流量明星、饭圈文化在资本主导下形成完整利益链，而平台资本在娱乐圈利益链中发挥了“主导力量”；这意味着，平台资本可能成为娱乐圈整顿工作的下一个重点打击对象。

江宇也提出娱乐圈资本乱象对中国意识形态带来的威胁。他批评，“饭圈”文化是某些资本从自身一己之利出发，塑造的畸形消费形态；既不符合社会主义核心价值观，也不符合中国传统文化，更不利于青少年健康成长。

他提醒，若任由资本在文艺界无序扩张，就会失去文艺为社会主义服务的作用，“瓦解中华民族的精神家园”。

中国官方自去年12月提出“防止资本无序扩张”以来，相继对互联网平台垄断和课外培训行业进行高压整治。江宇以这两者为例强调，“一旦资本过度扩张到深度影响经济社会发展全局，就会使得经济社会发展道路日益偏离‘以人民为中心’的轨道”。

中国官方近三个月来持续加大力度整治娱乐圈与饭圈文化乱象。中共中央网信办和中国国家广电总局上周五（27日）相继发布通知和文章，大力收紧娱乐圈规范。中国文化和旅游部前天也发布通知，要求进一步加强文艺工作者的教育管理和道德建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。

学者指文化娱乐公司或成被重点整顿对象

中国社交平台近两天来开始流传一张名为“娱乐圈资本局”的图，其中显示有艺人同时拥有11家关联公司。有舆论指出，娱乐圈的资本网络覆盖商人、艺人、导演和媒体，各方的关系复杂交织；这个网络可能已形成一股庞大力量，干预娱乐圈的公平发展。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》访问时分析，文化娱乐公司作为集资平台，可能成为下来的重点整顿对象，官方可能采取的措施包括收紧对影视作品集资及其背后复杂资金操作的监管。

他指出，娱乐圈不像科技行业具有经济引领作用，对社会风气和意识形态的影响也比教育行业更立竿见影。此外，对娱乐圈的整顿不仅涵盖企业和机构，也涉及个人。因此，相较于平台垄断和课外培训领域的整顿工作，针对娱乐圈资本的整治力度料将更大，涉及范围也更广。

（记者是《联合早报》北京特派员）