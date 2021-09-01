称不走向军事对抗 蔡英文：台可促进区域和平繁荣发展

蔡英文在台湾外交部与远景基金会举办的“凯达格兰论坛—2021亚太安全对话”致辞时强调，台湾不会将安全伙伴的协助视为理所当然，并致力与邻国合作，防止台海、东海及南中国海发生军事冲突。

台湾总统蔡英文昨天指出，台湾可以成为促进区域和平繁荣发展的中坚力量，愿意承担确保区域稳定的责任，不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存，并坚持捍卫民主和生活方式。

台湾外交部与远景基金会昨天举办“凯达格兰论坛—2021亚太安全对话”，蔡英文以录影方式在致词时作上述表示。

她强调，台湾不会将安全伙伴的协助视为理所当然，并致力与邻国合作，防止台海、东海及南中国海发生军事冲突。

美国驻联合国前大使克拉夫特（Kelly Craft）受邀透过视讯发表专题演讲时，特别提及台湾的命运攸关美国的安全。她说，如果没有台湾，美国就失去了太平洋，作为一个太平洋国家，美国无法承担将命运交予中国，“失去台湾，我们也输了”。

因应疫情，今年凯达格兰论坛以全视讯方式进行，与会的美日等国现任与卸任官员、学者专家就台海局势、“四方安全对话”（QUAD）发展、灰色地带胁迫及建立可信赖供应链等后疫情时代安全议题进行深入讨论。

蔡英文在致词时说，印太区域的兴起，也伴随新的紧张情势和体制的矛盾，而更强势的威权主义兴起所引发的冲突，也带来更严峻的挑战；威权体制在冠病疫情中窜起，现在他们更深信所提出的治理模式比自由民主秩序更符合需求。

蔡英文提及美、日、印、澳重启的“四方安全对话”和欧盟倡导的“欧亚连结策略”都主张永续、全面与以规范为基础的连结策略，台湾具备优越的条件，是民主革新及生物科技、再生能源和半导体产业等领域不可或缺的伙伴。

克拉夫特肯定蔡英文说法

她说，台湾也致力与区域行为者合作，愿意承担确保区域稳定的责任，不会将安全伙伴的协助视为理所当然，“我们也致力与邻国合作，防止台湾海峡、东海及南（中国）海爆发军事冲突”。

克拉夫特肯定蔡英文所言，认为台湾人民要为自己的安全负最终责任，美国致力于台湾安全，但没有比自己的人民更好的捍卫者。

克拉夫特特别提到阿富汗事件的影响，指中国大陆利用美军在阿富汗的死伤，让亚太地区和台湾对美国的承诺产生怀疑。

她表示，美国朝野一致支持台湾，“因为这显然符合我们的利益”。她引用麦克阿瑟说过的话：“台湾失守，我们就失去了太平洋。”

克拉夫特强调，台湾和阿富汗截然不同，中共的宣传十分可耻，“我向你们保证他们是错误的”，美国对台湾防御的承诺坚定。她说，在她担任联合国大使任内支持美国对台北的承诺，也看见拜登政府延续此政策。

与会的美国国防部前印太安全事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver）表示，美国撤离阿富汗虽遭遇困难，但形同将更多资源投注到印太地区，中共欲以美国撤离阿富汗警告台湾，是想“不战而屈人之兵”，击垮台湾的意志。

薛瑞福说，美国保卫台湾不仅是为了贸易和半导体等，而是台湾有如冷战时期的“富尔达缺口”（Fulda Gap，在冷战时期为东德与西德的边界，具有重要战略意义），是确保印太地区自由开放秩序的关键，台湾若失守，也会危及到第二岛链与大洋洲，因此台湾安全至关重要。