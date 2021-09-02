11月举行 六中全会将总结中共百年历史经验

中共将在11月召开第十九届中央委员会第六次全体会议（六中全会），到时将重点研究、全面总结中共百年成就和历史经验问题。中共历史上曾有两次中央全会研究历史问题，并产生两个对中共具有重大影响的“历史决议”。

中共将在11月召开第十九届中央委员会第六次全体会议（简称六中全会），重点研究全面总结中共百年成就和历史经验问题。分析指出，六中全会预计将着重总结进入习近平新时代后中共的成就，不排除形成新的“历史决议”。

据新华社消息，中共政治局前天（8月31日）召开会议，决定六中全会的时间和主要议程。

六中全会一般是每届中央委员会的倒数第二次全会。自改革开放后，中共召开过八次六中全会，主题都聚焦意识形态和党建问题。

看清楚过去为何成功 弄明白未来怎样继续成功

2016年举行的中共十八届六中全会，确立了中共总书记习近平在全党的“核心”地位，也是中共自2002年后，再次用“核心”一词，强化最高领导人的权威。

据政治局会议披露的议程，来临的六中全会将“重点研究全面总结中共百年奋斗的重大成就和历史经验问题”。

政治局会议明确，要从中共的百年奋斗中看清楚过去为什么能够成功、弄明白未来怎样才能继续成功，从而更加坚定、更加自觉地践行初心使命，在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义。

中共历史上曾有两次中央全会研究历史问题，并产生两个对中共具有重大影响的“历史决议”。

1945年中共六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》，总结1921年建党到1945年的经验教训，对左倾和右倾错误做出批判，从政治、军事、组织和思想上论述毛泽东思想的基本内容，为中共七大确立毛泽东思想在党内的指导地位、进一步巩固毛泽东的核心地位做准备。

1981年的中共十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，主要总结1949年建国后的反右、大跃进、文化大革命等阶段的历史教训。

北京大学政治学学者杨朝晖接受《联合早报》采访时说：“这两个《决议》和它们所带来的变化，可被视为是中共历史上的两次飞跃，对中共的执政地位，以及中共带领中国取得成就，起到巨大作用。”

来临的六中全会，将是1981年十一届六中全会以来，中共再次以中央全会形式讨论历史问题。

或仿前两例为现任领导人量身定做新“决议”

杨朝晖说：“在这个节点上重谈中共百年成就和历史经验，有可能会模仿前两个《决议》，为现任领导人量身定做一份新‘决议’。”

一名长期观察中共的分析人士也向本报指出，六中全会预计将重点宣传中共的百年成就，并提出一些经验，实现下一个百年目标指明方向；不过，这份文件未必会被命名为《决议》。

他说：“决议是对一些悬而未决的历史问题做出结论，但中共目前并没有迫切需要解决的历史问题。”

外界关注是否会对“六四”等事件定性

中共在庆祝建党百年时强调反对“历史虚无主义”，外界关注，官方会如何评价文革等中共走过的弯路，以及是否会对1981年后发生的争议性事件，例如“六四”事件进行定性。

前述分析人士判断，中共不会对之前两个《决议》中对历史的评价做出重大修改；官方预计也会维持“1989年春夏之交的政治风波”的定性，不会重提“反革命暴乱”。

他指出，中共历史上的两个决议，主要是为解决历史问题，但这次是为了向前看，“重点将放在改革开放以后，尤其是进入习近平新时代以来，中共的成就与经验，而不是之前的错误和教训”。

杨朝晖认为，前两个《决议》除了总结历史经验，也深入反思中共的问题和错误，带有很强批判性，“这次如果是只有赞扬和歌颂，没有反思，会与前两个《决议》有很大差别”。

中共历史上两个重要决议

■1945年中共六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》

这是中共第一次对党的历史经验作出系统性总结。《决议》总结中共建党20年多来，左倾和右倾错误的教训。

《决议》从政治、军事、组织和思想上论述了毛泽东思想的基本内容，为中共七大确立毛泽东思想在党内的指导地位、进一步巩固毛泽东的核心地位做准备。

■1981年中共十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

主要总结1949年中共建国后的大跃进、文革等阶段的历史教训，为中国施行改革开放指明方向。《决议》把文革定性为“一场由领导者错误发动，被反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱”。

《决议》也对毛泽东的历史功绩和所犯错误，以及毛泽东思想的历史地位做出评价。《决议》也批评华国锋担任中共中央主席后，“在指导思想上继续犯了左的错误”；华国锋的职务在那次六中全会被解除。

（记者是《联合早报》北京特派员）