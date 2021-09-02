香港政情 香港艺术中心援引条款 临时取消何韵诗演唱会场地预订 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 香港歌手何韵诗早前据报因涉嫌触犯香港国安法被执法部门“盯上”，她昨天在面簿上透露，香港艺术中心以违反场地租借合约为由，取消她在湾仔艺术中心寿臣剧院的预定场地，导致她原定下周一开始举行的演唱会被迫取消。中心未提供证据及解释 何韵诗：已仔细检视内容何韵诗的个人演唱会原订本月6日起一连七天在寿臣剧院举行，香港艺术中心前天援引场地租借合约之条款22(c)，临时取消其场地预订。根据此条款，若租用人未能遵守或履行本条款和条件的任何规定，或者在租用过程中可能危及公共秩序或公共安全的情况下，管理人可以在不通知的情况下，取消已确认的预订并终止租用场地。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 何韵诗 何俊仁 梁国雄 香港艺术中心 演唱会 香港国安法 寿臣剧院 反中乱港 取消 北京环球影城 试运行期间一票难求 郎平宣布离任女排主教练