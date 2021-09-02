香港艺术中心援引条款 临时取消何韵诗演唱会场地预订

香港歌手何韵诗早前据报因涉嫌触犯香港国安法被执法部门“盯上”，她昨天在面簿上透露，香港艺术中心以违反场地租借合约为由，取消她在湾仔艺术中心寿臣剧院的预定场地，导致她原定下周一开始举行的演唱会被迫取消。

中心未提供证据及解释 何韵诗：已仔细检视内容

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何韵诗的个人演唱会原订本月6­日起一连七天在寿臣剧院举行，香港艺术中心前天援引场地租借合约之条款22(c)，临时取消其场地预订。根据此条款，若租用人未能遵守或履行本条款和条件的任何规定，或者在租用过程中可能危及公共秩序或公共安全的情况下，管理人可以在不通知的情况下，取消已确认的预订并终止租用场地。