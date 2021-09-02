王纬温：阿富汗战争后中美冲突加剧在即？

美国本周走出20年的阿富汗战争泥淖，撤军仓促信誉大损之余，美国总统拜登前天再为撤军决定辩护，明确点出美军非撤不可的主要原因之一。他在宣布阿富汗战争结束的讲话中强调，世界正在变化，美国正在与中国进行激烈竞争（serious competition），指美国须增强竞争力应对新威胁以及21世纪的新挑战，不忘强调抗中是当前第一要务。

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