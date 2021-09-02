王纬温：阿富汗战争后中美冲突加剧在即？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国本周走出20年的阿富汗战争泥淖，撤军仓促信誉大损之余，美国总统拜登前天再为撤军决定辩护，明确点出美军非撤不可的主要原因之一。他在宣布阿富汗战争结束的讲话中强调，世界正在变化，美国正在与中国进行激烈竞争（serious competition），指美国须增强竞争力应对新威胁以及21世纪的新挑战，不忘强调抗中是当前第一要务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 阿富汗战争 阿富汗问题 中美关系 美国总统拜登 拜登对华大战略 印太地区 西太平洋 美国副总统哈里斯 美国国务卿布林肯 中国国务委员兼外长王毅 美国总统气候问题特使克里 中国外交部发言人汪文斌 中国驻美国大使秦刚 冠病病毒溯源调查 东南亚 北京环球影城 试运行期间一票难求 郎平宣布离任女排主教练