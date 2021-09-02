民间采购首90万剂辉瑞疫苗今天抵台 如何公平分配料成争议

经郭台铭亲自赴欧催货，台积电居中协调，取得政府同意，台湾得以提前一个月取得约185万剂疫苗。首批约90万剂疫苗，班机遇上延误，预定今天清晨抵台，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中将亲自到机场迎接。

台湾民间采购的首批约90万剂德国BioNTech（简称BNT，也称辉瑞／复必泰）疫苗将在今天（9月2日）清晨运抵台湾，第二批约90万剂也将在下周抵台，但岛内对采购BNT疫苗的功过犹争论不休，未来如何公平分配更是争议不断。

台湾政府采购疫苗失利，由台积电、鸿海与慈济基金会采购捐赠的1500万剂BNT疫苗，对陷于疫苗荒的台湾宛如大旱之望云霓，而且，在鸿海创办人郭台铭亲自赴欧催货，并由与政府关系良好的台积电居中协调，取得政府同意，使台湾得以提前一个月取得约185万剂疫苗。

首批约90万剂疫苗原本预计昨晚运抵，因班机延误，预定今天清晨抵台，除了中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中将亲自前往机场迎接外，郭台铭因目前处于隔离状态，特别委托表姐张淑芬接机。张淑芬是台积电创办人张忠谋的妻子，也是台积电慈善基金会董事长。慈济也会派代表出席。

台积电鸿海与慈济基金会共采购捐赠1500万剂

蔡英文政府首任行政院长林全转任东洋董事长后，去年底曾有望取得3000万剂BNT疫苗，但因指挥中心坚持仅需200万剂而破局，5月中旬疫情突然大暴发，因疫苗不足，以及疑因注射阿斯利康、莫德纳和本土疫苗高端死亡者有800多人。

外界严厉指责指挥中心疫苗采购决策有问题，包括部分执政的民进党立委也认为指挥中心先前的疫苗估算有失精准，但陈时中日前表示对于当时的决定“不后悔”。台积电、鸿海与慈济基金会采购捐赠1500万剂BNT疫苗则广受社会好评。

台湾驻德代表谢志伟日前在面簿为政府抱不平说，政府从去年至今向德国采购BNT疫苗像是400公尺接力赛的前三棒，第三棒顺利接棒跑到一半时，忽见第四棒队友活生生地被（北京）架走，另外临时补了一个人进来，匆忙间，只好交棒给他接着跑，场边教练还得陪跑到终点。他认为，功劳不该仅归给第四棒的民间企业，“前面三棒都是空气？”

在野国民党主席江启臣昨天回应说，民进党政府把采购BNT搞成障碍赛，而且是比赛中的“障碍”，他没有看到政府在跑道中担任跑者。

民众党主席、台北市长柯文哲昨天被询及此事时说，其实这些都是口水，他若是讲得太辛辣，会让人觉得他每天讲民进党坏话，但他忍不住说：“事实真相是，他们（民进党）棒都掉在地上，老郭（郭台铭）只是跑上去，捡起来继续跑……”

陈时中说，今晨抵台的首批BNT疫苗预定9月中开打，若第二批到得早，或许两批可以同时施打。指挥中心昨天公布累计接种1095万8966剂，接种一剂的人口占42.77%，完整接种两剂的不到4%。

指挥中心原先主要是依年龄高低次序施打疫苗，但过后突然决定优先给12岁至17岁的青少年施打，在民进党立委建议后，再增列18岁至22岁大学生，被视为是要拉拢“首投族”青年选票，令先前已登记要接种BNT疫苗的300多万上班族不满。