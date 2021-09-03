习近平：将设北京证券交易所支持中小企发展

（北京综合讯）中国国家主席习近平宣布，将设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。

新华社报道，习近平昨晚（9月2日）在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时，做出上述宣布。不过，他没有提及设立北京证券交易所的时间表。

习近平说：“我们将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。”

中国目前有两家大型证券交易所，即上海证券交易所和深圳证券交易所。据路透社此前报道，这些上市公司市值合计78.7万亿元人民币（约16.4万亿新元）。

路透社此前也曾引述消息人士称，中国考虑建立一个新的证券交易所，目的是吸引海外上市中企回流，提高中国股市的全球地位。

据中国证监会网站昨晚发布的消息，证监会负责人就深化新三板改革设立北京证券交易所答记者问时说，中小企业在推动经济增长、促进科技创新、增加就业等方面具有重要作用。该负责人也说，设立北京证券交易所，也是“深化金融供给侧结构性改革、完善多层次资本市场体系的重要内容”。

中国证监会微信公众号“证监会发布”昨晚发文说，将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所，进一步提升服务中小企业的能力，打造服务创新型中小企业主阵地。

新三板又称全国中小企业股份转让系统，是中国第一家公司制证券交易场所，也是继上海证券交易所、深圳证券交易所之后第三家全国性证券交易场所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构，2013年1月16日正式揭牌运营，注册地在北京。

中国证监会表示，建设北京证券交易所以及在实施过程中，将重点把握好几项原则，其中包括处理好“两个关系”。一是北京证券交易所与沪深交易所、区域性股权市场坚持错位发展与互联互通，发挥好转板上市功能。二是北京证券交易所与新三板现有创新层、基础层坚持统筹协调与制度联动，维护市场结构平衡。

习近平：构建新发展格局 服务贸易具重要作用

此外，习近平在致辞时也说，服务贸易是国际贸易的重要组成部分和国际经贸合作的重要领域，在构建新发展格局中具有重要作用，“愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长”。

习近平说，中国将提高开放水平，在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，探索建设国家服务贸易创新发展示范区；扩大合作空间，加大对共建“一带一路”国家服务业发展的支持；加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区。