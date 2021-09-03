中国高官会见克里展现强硬姿态

美国总统气候问题特使克里，访华行程中会见了杨洁篪与王毅等四名中国高官。杨洁篪批评美国采取一系列干涉中国内政、损害中国利益的严重错误行径，并重申中国对此“坚决反对、更坚决应对”。王毅则敦促美国采取实际行动改善中美关系，否则作为两国“绿洲”的气候变化合作，迟早会被“沙化”。

中国高官在美国总统气候问题特使克里展开访华行程之际相继展现强硬姿态，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪对美国的“严重错误行径”提出坚决反对；中国国务委员兼外长王毅则敦促美国采取实际行动改善中美关系，否则作为两国“绿洲”的气候变化合作，迟早会被“沙化”。

克里在此次访华行程中，两天内会见四名中国高官；分析认为，相较于4月的上海行，克里已取得进展，会谈面扩大至中美外交层面。

克里前晚（9月1日）抵达中国展开五个月来第二次对华访问，他在访问期间与中国气候变化事务特使解振华在天津进行面对面会谈，并在前天和昨天通过视频依序会见王毅、中国副总理韩正和杨洁篪。

克里4月首次以美国总统气候问题特使身份访华时，仅在上海会见解振华，并与韩正进行视频对话。中美双方当时发表了具有积极成果的联合声明，承诺将致力于相互合作解决气候危机。

中国外交部在新闻稿中，指杨洁篪和王毅是“应约”会见克里。相较于美国副国务卿谢尔曼7月充满火药味的天津会谈，两人此次与克里的会谈基调较平和，但仍展现了一贯强硬的对美姿态。

杨洁篪批评美国采取一系列干涉中国内政、损害中国利益的严重错误行径，并重申中国对此“坚决反对、更坚决应对”。

他敦促美国从中美共同利益和美国自身长远利益出发，切实纠正错误做法；同时也向美国释放善意，表明中国对于同美国沟通对话和务实合作秉持开放态度。但他强调，合作必须是双向、互利的。

王毅则提醒说，美国希望气候变化合作成为中美关系的“绿洲”，“但若‘绿洲’周围都是‘荒漠’，‘绿洲’迟早会被沙化”。

他强调，中美气候变化合作不可能脱离中美关系的大环境，美国应采取积极行动，推动中美关系重回正轨。

韩正则提出，中美应对气候变化合作要回归到《巴黎协定》的基础上，并且“必须以信任为前提”。

美国驻中国使馆就三场会谈发表了语气温和的简短文稿。克里会见杨洁篪时，讨论了中美为应对气候危机作出的双边和多边努力，并强调中美合作降低全球气体排放和提升全球气候雄心的重要性。

克里启程访华前，《华尔街日报》曾引述消息人士称，克里将就停止煤电投资问题向中国施压。在中国减排力度受外界质疑的背景下，新华社引述克里称，美国认同中国为应对气候变化所作的“巨大努力”；美国文告中未引述这段内容。

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅接受《联合早报》访问时分析，克里在此行中会见杨洁篪和王毅两位外交要员，显示此次中美之间的交流不只限于气候变化议题。中国和美国的关系是全局性的，中国更多地考虑政党治理理念、外交大局、具体外交政策等因素。

王义桅也指出，在中美两国元首会晤未敲定的情况下，中美在外交层面的直接沟通对两国而言都格外重要。

有分析指出，克里此次访华地点更接近北京，会见的官员也扩展至外交高层，意味着他在4月上海行的基础上取得进展。但根据外交惯例，外国总统特使访华时，中国国家主席习近平也会出面会见，但克里两次访华都未见到习近平。除解振华外，其余高官也没有到天津与他会面；这显示，即便中国在气候变化问题上与美国保留合作空间，但仍维持其强硬姿态。

但国际环境组织绿色和平资深政策顾问李硕认为，这不意味着中美无法在此轮会谈中取得实质成果；中国官方可能有意先展现强硬姿态，以免最终达成合作时，被外界视为是向美国让步。

他解释，克里此行是为了在11月的格拉斯哥气候峰会前，与中国在艰难的气候议题上先达成共识。由于此次气候峰会由美国盟友英国主持，加上发展国家向来在气候峰会这类国际会议上更占优势，中国相信也希望能先在中美之间协调好分歧，而不是直接拿到峰会上谈。

（记者是《联合早报》北京特派员）