中国面临风险挑战明显增多 习近平：要丢掉幻想勇于斗争

中共总书记习近平前天说，当前世界百年未有之大变局加速演进，中国面临的风险挑战明显增多；中共要丢掉幻想、勇于斗争，在原则问题上寸步不让、寸土不让，以前所未有的意志品质维护国家主权、安全、发展利益；任何时候都要有不信邪、不怕鬼、不当软骨头的风骨、气节、胆魄。

分析人士：中共高层并未因美撤出阿富汗而感松懈

分析人士认为，习近平的讲话表明，中共高层并未因为美军撤出阿富汗而对国际局势稍感松懈，反而认为中国面临的风险挑战明显增多，习近平要求中共以前所未有的意志品质维护国家主权、安全、发展利益，从侧面显示中国不会在中美对抗或谈判中单方面妥协示弱，而将更多展示中共“不信邪、不怕鬼、不当软骨头的风骨、气节、胆魄”。

9月1日，2021年秋季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班在中共中央党校开班，习近平在开班式上对年轻干部提出系列要求。他说，年轻干部必须练好内功、提升修养，做到信念坚定、对党忠诚，注重实际、实事求是，勇于担当、善于作为，坚持原则、敢于斗争，严守规矩、不逾底线，勤学苦练、增强本领，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才。

习近平首先要求年轻干部坚定理想信念，也就是“马克思主义信仰、共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想”，否则“就经不起风吹浪打，关键时刻就会私心杂念丛生，甚至临阵脱逃”。

习近平同时要求年轻干部“对党忠诚”，称对党忠诚是对理想信念坚定的最好诠释，能不能坚决维护党中央权威和集中统一领导；能不能不折不扣把党中央决策部署落到实处；能不能严守党的政治纪律和政治规矩，做政治上的明白人、老实人；能不能自觉服从组织安排等，都是对党忠诚的直接检验。“组织上安排年轻干部去艰苦边远地区工作，是信任更是培养，年轻干部应该以此为荣、争先恐后。刀要在石上磨、人要在事上练，不经风雨、不见世面是难以成大器的。”

习近平也强调中共坚持实事求是的重要性。他说，干部是不是实事求是，最根本的要看是不是讲真话、讲实话，是不是干实事、求实效。年轻干部要把说老实话、办老实事、做老实人作为党性修养和锻炼的重要内容，敢于坚持真理，善于独立思考。

他要求年轻干部“眼睛向下、脚步向下，经常扑下身子、沉到一线，近的远的都要去，好的差的都要看，干部群众表扬和批评都要听”“听真话、察真情，真研究问题、研究真问题，不能搞作秀式调研、盆景式调研、蜻蜓点水式调研”。

分析人士指出，习近平所说的“作秀式调研、盆景式调研、蜻蜓点水式调研”，在上级官员到下级单位调研时普遍存在，习近平希望年轻干部要努力避免“报喜不报忧”等官场陋习。

习近平还告诫中共干部不要当“好好先生”，奉行好人主义的人，没有公心、只有私心，没有正气、只有俗气，共产党人讲党性、讲原则，就要讲斗争。在原则问题上决不能含糊、决不能退让，否则就是对党和人民不负责任，甚至是犯罪。

据了解，近些年来，中共中央党校每年都会举办春季、秋季学期中青年干部培训班。中共最高领导人往往会在开班式上发表“重要讲话”。