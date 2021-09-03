广电总局发布加强娱乐圈管理八大事项

中国继续对娱乐、演艺、经纪等行业进行整顿。中国国家广播电视总局、文化和旅游部昨天分别发布新规，加强对文艺节目、艺人及表演经纪机构的管理，当中提出，政治立场不正确、与中共和中国国家离心离德的人员坚决不用，并要求杜绝“娘炮”等畸形审美。

广电总局在官网发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》中，列出加强娱乐圈管理、整治艺人违法失德与“饭圈”乱象的八大事项，包括抵制违法失德人员、抵制泛娱乐化、反对唯流量论、抵制高价片酬等。