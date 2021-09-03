广电总局发布加强娱乐圈管理八大事项 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国继续对娱乐、演艺、经纪等行业进行整顿。中国国家广播电视总局、文化和旅游部昨天分别发布新规，加强对文艺节目、艺人及表演经纪机构的管理，当中提出，政治立场不正确、与中共和中国国家离心离德的人员坚决不用，并要求杜绝“娘炮”等畸形审美。广电总局在官网发布的《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》中，列出加强娱乐圈管理、整治艺人违法失德与“饭圈”乱象的八大事项，包括抵制违法失德人员、抵制泛娱乐化、反对唯流量论、抵制高价片酬等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国家广播电视总局 中国文化和旅游部 娱乐圈 整顿 表演经纪机构 娘炮 价值观 政治立场 直播 艺人 网红 滴滴等11网约车平台被约谈 受促不得利用资本恶性竞争 中国自研mRNA冠病疫苗 有望年底前获有效率数据