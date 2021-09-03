台海局势 中方强烈反对“欧盟—台湾政治关系与合作”报告 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 欧洲议会外交委员会周三以压倒性票数，通过首个“欧盟—台湾政治关系与合作”报告，中国驻欧盟使团同日回应指该报告严重违背一个中国原则，损害了中欧互信与合作，对此表示强烈反对。综合《联合报》与德国之声报道，欧洲议会外交委员会是以60票赞成、4票反对、6票弃权，表决通过这一报告。报告称，欧洲议会关切中国军事威胁台湾，敦促中国停止任何破坏台海稳定的活动，坚持两岸关系的任何改变都不得违背台湾人民的意愿。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧盟 台湾 两岸关系 一个中国原则 欧洲议会 “欧盟-台湾政治关系与合作”报告 欧洲议会外交委员会 中国驻欧盟使团 中欧关系 滴滴等11网约车平台被约谈 受促不得利用资本恶性竞争 中国自研mRNA冠病疫苗 有望年底前获有效率数据