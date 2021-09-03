台海局势

中方强烈反对“欧盟—台湾政治关系与合作”报告

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月3日 5:00 AM

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欧洲议会外交委员会周三以压倒性票数，通过首个“欧盟—台湾政治关系与合作”报告，中国驻欧盟使团同日回应指该报告严重违背一个中国原则，损害了中欧互信与合作，对此表示强烈反对。

综合《联合报》与德国之声报道，欧洲议会外交委员会是以60票赞成、4票反对、6票弃权，表决通过这一报告。报告称，欧洲议会关切中国军事威胁台湾，敦促中国停止任何破坏台海稳定的活动，坚持两岸关系的任何改变都不得违背台湾人民的意愿。

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