台海局势 台湾民间采购首批辉瑞疫苗运抵 “复必泰”简体字布条出舱前一刻被取下 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 台北报道 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 疫苗货机机舱门昨天打开卸货时，印着“复必泰”简体字的布条已被移除。（法新社） 字体大小: 小 中 大 “复必泰”布条消失引发广泛关注。蓝营认为，蔡政府就是见不得“复必泰”三个字。绿营指责国民党面簿就是要跟中国大陆新华社一样用有“复必泰”布条的图片。台湾民间单位采购的首批93万2000剂德国BioNTech（简称BNT，也称辉瑞、复必泰）疫苗昨晨运抵台湾。政府感谢“公私协力”争取疫苗，民间单位也称“团结就是力量”，但悬挂在该批疫苗上的“复必泰”简体字布条在货舱打开前一刻被人取下，政治敏感性不言而喻。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾疫苗 BioNTech 运抵 郭台铭 台积电 慈济 鲁迅 复必泰 张淑芬 俯首甘做孺子牛 滴滴等11网约车平台被约谈 受促不得利用资本恶性竞争 中国自研mRNA冠病疫苗 有望年底前获有效率数据