台湾民间采购首批辉瑞疫苗运抵 “复必泰”简体字布条出舱前一刻被取下

“复必泰”布条消失引发广泛关注。蓝营认为，蔡政府就是见不得“复必泰”三个字。绿营指责国民党面簿就是要跟中国大陆新华社一样用有“复必泰”布条的图片。

台湾民间单位采购的首批93万2000剂德国BioNTech（简称BNT，也称辉瑞、复必泰）疫苗昨晨运抵台湾。政府感谢“公私协力”争取疫苗，民间单位也称“团结就是力量”，但悬挂在该批疫苗上的“复必泰”简体字布条在货舱打开前一刻被人取下，政治敏感性不言而喻。