分析：合作前提现分歧成最大障碍 温控目标能否一致是中美气候合作指标

学者指出，中美会否在美国总统气候问题特使克里行程后发表联合声明，提出表述一致的温控目标，是两国能否就气候合作问题达成共识的重要指标。

美国总统气候问题特使克里在天津会谈中就煤电厂投资问题向中国施压，并回应中国外长王毅的中美关系“沙化”论，强调气候议题无关乎意识形态，更不是地缘战略武器。受访学者指出，中美会否在克里行程后发表联合声明，提出表述一致的温控目标，是两国能否就气候合作问题达成共识的重要指标。

克里昨天（9月3日）结束为期四天的天津之行，截至昨晚11时的截稿时间，双方未发表联合声明。根据法新社和路透社报道，克里前晚接受电访时形容，中美进行了富建设性的会谈，但他也“非常直接”地对中国的煤电厂投资提出关切。

在中美关系螺旋式恶化的背景下，气候议题被外界视为中美合作的曙光；但中美对合作前提的分歧，成为双方实现合作的最大障碍。

克里在行程中与中国副总理韩正、中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外长王毅，以及中国气候变化事务特使解振华分别进行了视讯或面对面会谈。韩正、杨洁篪和王毅都重申中美气候合作不可能脱离中美关系大环境的坚定原则；王毅还警告，若美国不采取实际行动改善中美关系，作为两国“绿洲”的气候合作，迟早会被“沙化”。

克里在受访时驳斥中国的说法，他说：“气候不是意识形态问题，不是党派问题，也不是地缘战略武器。”

这是克里五个月内第二次访华，他表明希望在今年11月的联合国气候变化格拉斯哥大会前再次与中方会谈，推动中国作出更强的减排承诺。

相较于中国高层本月1日和2日的强硬表态，中国生态环境部昨天就解振华与克里的会谈发出了基调较积极的新闻稿。

文中提出，中美就全球气候变化的严峻性紧迫性、双方气候对话合作安排、联合国气候变化大会等重点问题“充分交换意见，进行了坦诚、深入、务实的对话”，并讨论了下一步如何推动双方气候变化对话合作，通过建立相关机制，在绿色低碳相关领域确定一些合作计划与项目。

温控目标是COP26基础 声明完全未提显示谈不拢

联合国气候变化格拉斯哥大会（也称COP26，Conference of the Parties第26次峰会）是2015年《巴黎协定》通过以来，规模最大的气候峰会。各国将在会上回顾和评估《巴黎协定》签署之后取得的进展，并总结教训。

《巴黎协定》提出，要把本世纪全球气温升幅控制在比工业化前水平高不超过2摄氏度，争取控制在1.5摄氏度内；在今年7月的二十国集团（G20）能源和环境部长会议上，部分成员国提出把温控目标收紧至10年升温幅度不超过1.5摄氏度。据路透社报道，当时中国和印度不同意这一表述，相关内容最终未纳入G20能源和环境部长声明。

国际环境组织绿色和平资深政策顾问李硕接受《联合早报》访问时分析，这一争议预计是中美此次会谈的讨论重点。若双方能就此达成共识，将为COP26奠下重要基础，对中美开展气候合作也有标志性意义。中美在此次会谈中的表述存在明显差异；韩正前天敦促美国回归《巴黎协定》，克里则始终强调1.5摄氏度的温控目标，未提及较宽松的2摄氏度目标。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上强调，发达国家从工业化进程到碳达峰普遍用了一两百年，而中国只有50多年；中国将用历史上最短的时间完成全球最高碳排放强度降幅；“这充分体现了中国作为负责任大国的担当”。

李硕指出，若联合声明完全没有提及温控目标，就意味着双方谈不拢，COP26上可能就此出现更激烈的讨论。

学者：双方都为社会经济 关系短期内难缓解

在克里访华期间，中国舆论出现反对中国对美国作出让步的声浪。《环球时报》前天的社评，即批评美国让中国“用超出自我承诺的新让步来配合其‘领导作用’”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院东亚国际关系助理教授柳庸煜预计，中国会在克里行后，就气候合作对美国释放“有限的积极信号”。他也认为，中美双方都是为社会经济原因推动气候合作，而不是为了改善双边关系，因此中美关系短期内不会因为气候合作而缓解。

（记者是《联合早报》北京特派员）