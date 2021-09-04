陆治原王宇燕调任山东省委常委

中共山东省委领导班子昨天（9月3日）迎来两名新成员。原中共辽宁省委常委、组织部长陆治原出任山东省委常委、青岛市委书记，结束了青岛市七个月没有市委书记的局面；原中共青海省委常委、组织部长王宇燕出任山东省委常委、组织部长。

有消息说，山东省“一把手”也将在近期换人，上月已满65周岁的中共山东省委书记刘家义将退居二线，山东省长李干杰有望接替刘家义出任该省“一把手”。

今年以来，中国高层陆续调整各省市领导班子，为今年下半年和明年上半年举行的各省市领导班子换届会议做准备。省级地方党委换届结束后，中共将在明年秋季举行第二十次全国代表大会（二十大），产生新一届中央委员会。

李干杰今年57岁，曾长期在环保系统工作，2006年出任国家环保总局副局长，成为副部级高官。2008年国家环保总局升格为环保部后，李干杰担任副部长。2016年，李干杰短暂出任中共河北省委副书记，不到一年又重返环保部担任部长。2018年环保部改名为生态环境部，李干杰继续担任部长。

去年4月，李干杰接替出任上海市长的龚正，调任山东省长。如果李干杰近期接替刘家义出任中共山东省委书记，他有望成为中共最年轻的省委书记。

新任中共青岛市委书记陆治原今年也是57岁，曾长期在陕西省工作，担任过中共西安市阎良区委书记、榆林市长、渭南市委书记。2018年，陆治原升任陕西省副省长，同年9月，他跨省出任中共辽宁省委常委、组织部长。

前天下午，青岛市召开领导干部会议，宣布中央和省委关于青岛市委主要负责人职务调整的决定。

多名副省级城市“一把手”近期获重用接任省长

刘家义在会上说，这次青岛市委主要负责人职务调整，是以习近平为核心的中共中央，从省委领导班子建设全局和青岛市改革发展需要出发，通盘考虑、慎重研究作出的重要决定，充分体现了对山东省和青岛市领导班子的关心和重视。

陆治原表示，他要旗帜鲜明讲政治，做到对党绝对忠诚；咬定目标不放松，当好山东发展的龙头；坚守为民情怀，不断增进人民福祉；崇尚实干实绩，营造干事创业浓厚氛围；严管党治党，保持清正廉洁政治本色。

青岛是中国15座副省级市之一。另外14座副省级城市分别是广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、深圳、厦门、宁波。

在近期省级领导班子调整中，一些副省级城市“一把手”得到重用。去年9月，中共宁波市委原书记郑栅洁升任浙江省长；今年1月，青岛市委原书记王清宪升任安徽省长；今年2月，厦门市委书记原胡昌升出任黑龙江省长；今年5月，武汉市委原书记王忠林出任湖北省长；今年6月，长春市委原书记王凯出任河南省长。

新任中共山东省委常委、组织部长王宇燕今年55岁，曾长期在河南省工作，担任过项城县委书记、济源市委书记等职务。2015年，王宇燕离开河南，出任山西省运城市委书记。2017年，王宇燕再次跨省，升任青海省委常委、组织部长。

王宇燕虽然从青海到山东都担任省委组织部长，但山东的经济规模和政治地位远远高过青海，因此王宇燕这次调任也是一种升迁。加上具备年龄以及女性性别在政坛的优势，王宇燕未来仍有晋升空间。