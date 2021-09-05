台湾四位国民党主席候选人首场辩论 朱立伦江启臣相互质疑对方领导力

台湾在野党国民党主席候选人昨天（9月4日）举行首场电视政见辩论会，前主席朱立伦猛攻现任党主席江启臣领导力不足，反驳江启臣的“造王者可能成为害王者”论；江则反讽2016年朱立伦领导国民党时，兵败如山倒，“我不知道当时的领导力跟判断力是什么，我只知道2016年，我差点淹死（选立委险胜）”。

孙文学校校长张亚中抨击，朱、江两人领导的国民党都失去理念和灵魂，他主张要与中国大陆签定两岸和平协议。前彰化县长卓伯源更称，若当选党主席，要邀大陆国家主席习近平到台湾进行两岸和平之旅。

国民党将在本月25日举行党主席改选，一般认为目前朱立伦的胜算较大，故朱昔日的言行备受其他三位对手检验。张亚中在交叉辩论时便询问朱在《维基解密》里被美国在台协会前台北办事处长杨苏棣称为“美国线民”等内容真伪，朱全盘否认，张便建议朱去告AIT或杨，还其清白。

国民党2016年大选惨败，2020年再次败北，此时扛起党主席重责的江启臣，在昨天辩论会上一开始申辩便意有所指地说，自己是正派承担，但有人则走避。他再次重申，自己将扮演“造王者”，绝不会参加2024年总统大选。

江的发言明显冲着朱立伦而来。朱历数自己过去20年从政经历都在承担，但现今的国民党需要更有经验、有能力的人团结众人对抗执政的民进党。他强调，江和他都不是“造王者”，只有国民党强才能当“造王者”，党弱就变成“害王者”。

张亚中则不客气地问道：“我们的国家，还是孙中山创立的中华民国吗？”两岸有和平的曙光吗？若答案是负面的，朱、江没有责任吗？凭什么可以改变国民党？

在两岸政策部分，江启臣表示，两岸应回到“九二共识”基础，搁置争议、求同存异，才能解决两岸人民重视的问题，增加互信才可能进一步处理政治问题或两岸未来前途。他认为，两岸未来前途在台湾内部要有共识，主张成立两岸和平发展委员会。

朱立伦也提及党章党纲的规定，包括“九二共识，一中各表”都是重要基础。他说，国民党是在野党，不能谈协议，在野党能做的就是加强沟通，促进和平、促进民间社会交流。

张亚中严正指出，“九二共识”就是坚持一个中国，谋求统一，北京认为谈事务性协商先不谈“一中”意涵，但政治仍相互敌对，民进党最喜欢两岸敌对，国民党若不解决两岸敌对，永远被民进党压着打。

他说，过去党中央对与大陆的政治交流踩煞车，政治和经贸交流像是两个轮子，不可能一个轮子煞车，一个轮子快转，2014年太阳花学运就是因此翻车，导致国民党从此不敢再提两岸关系。他直言朱、江都是空话，真正的和平行动方案在哪儿？