香港政情

港惩教署署长胡英明：不容监狱成“反中乱港”基地

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月5日 5:00 AM

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因涉违国安法而还押罗湖惩教所的香港前区议员袁嘉蔚，日前被发现和五名女囚藏有违禁品而遭纪律检控，却引来另外18名囚犯要求取消检控，当局最终出动“黑豹部队”平乱，惩教署署长胡英明并强调不容监狱成为“反中乱港”基地。

综合《星岛日报》等港媒报道，事发当天（2日）亲自到场指挥平乱行动的胡英明受访时透露，涉事违禁品包括食物、唇膏及发夹，不属于还押人士可保有物品的范围。他并称私藏违禁品的问题不容忽视，以黑社会招收成员为例，囚犯间最初可能基于感情而提供物品，但后来就会发展成招揽他人、形成势力。

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