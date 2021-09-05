香港政情 港惩教署署长胡英明：不容监狱成“反中乱港”基地 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 因涉违国安法而还押罗湖惩教所的香港前区议员袁嘉蔚，日前被发现和五名女囚藏有违禁品而遭纪律检控，却引来另外18名囚犯要求取消检控，当局最终出动“黑豹部队”平乱，惩教署署长胡英明并强调不容监狱成为“反中乱港”基地。综合《星岛日报》等港媒报道，事发当天（2日）亲自到场指挥平乱行动的胡英明受访时透露，涉事违禁品包括食物、唇膏及发夹，不属于还押人士可保有物品的范围。他并称私藏违禁品的问题不容忽视，以黑社会招收成员为例，囚犯间最初可能基于感情而提供物品，但后来就会发展成招揽他人、形成势力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港惩教署 罗湖惩教所 区议员 袁嘉蔚 私藏 违禁品 香港国安法 黑豹部队 胡英明 “反中乱港”基地 监狱 星岛日报 立陶宛大使离开中国 欧盟多国驻华使节送别 中国特稿：娱乐圈大地震 震波步步惊心