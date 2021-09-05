台海局势 立陶宛大使离开中国 欧盟多国驻华使节送别 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 欧盟驻华代表团副团长何云腾（前排左三）前天在其推特发布欧盟使节与立陶宛驻中国大使米凯维切涅（前排中）的大合照。（互联网） 字体大小: 小 中 大 欧盟多国驻华使节前天在北京齐聚送别被召回国的立陶宛驻中国大使米凯维切涅，欧盟驻中国代表团副团长何云腾随后在推特上发布大合照，并称聚会表达了各国使节对立陶宛大使的支持和团结之意。综合路透社、观察者网、联合新闻网报道，立陶宛周五（3日）宣布已召回驻北京大使以进行磋商。该国外交部说，尽管大使被召回，其驻华大使馆仍在正常工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 欧盟 台湾 立陶宛 召回大使 一个中国政策 团结 立陶宛驻中国大使米凯维切涅 欧盟驻中国代表团副团长何云腾 黑龙江严重交通事故14采药村民丧生 中国特稿：娱乐圈大地震 震波步步惊心