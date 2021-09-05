立陶宛大使离开中国 欧盟多国驻华使节送别

欧盟多国驻华使节前天在北京齐聚送别被召回国的立陶宛驻中国大使米凯维切涅，欧盟驻中国代表团副团长何云腾随后在推特上发布大合照，并称聚会表达了各国使节对立陶宛大使的支持和团结之意。

综合路透社、观察者网、联合新闻网报道，立陶宛周五（3日）宣布已召回驻北京大使以进行磋商。该国外交部说，尽管大使被召回，其驻华大使馆仍在正常工作。