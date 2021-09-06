曾参与反修例活动 港歌手阮民安演唱会被取消

（香港综合讯）继何韵诗后，曾积极参与反修例示威活动的香港歌手阮民安称，收到场馆通知，取消他原定本周举行的个人演唱会。

综合“香港01”、立场新闻等香港网媒报道，阮民安称，两星期前麦花臣场馆高层一直向他施压，以不同理由要求取消演出，包括指演唱会将会威胁到他和观众的人身安全。

阮民安称，他上周五晚再收到麦花臣场馆电话通知，称他们接获一封律师信，内容指怀疑阮民安的演唱会有违法活动，要求停止继续举行，并以场馆关闭为由取消其原定本周四及五（9及10日）一连两日举办的演唱会。

麦花臣场馆是非政府机构“香港游乐场协会”辖下场地，是香港九龙油尖旺区历史悠久的室内体育场馆。游乐场协会的赞助人由香港特首担任。

阮民安斥事件荒谬，并批评取消租场的做法是“一首歌都未唱，就已经判你有罪”。他怒骂：“今天的香港，一个又一个小小的演出都再容不下，香港还剩下什么？”

他也说，事件让整个团队投入的心血一下子化为乌有，并表示会交代退票安排。演唱会门票上月13日开售，几小时内售罄。

阮民安过去曾在反修例示威现场出现，并称反修例是港人自发的运动，所以必须支持。

此前，同样力挺反修例示威活动的歌手何韵诗在面簿上说，香港艺术中心以违反场地租借合约为由，取消她在湾仔艺术中心寿臣剧院的预定场地，导致她原定今天开始举行的演唱会被迫取消。何韵诗其后宣布，演唱会改为网上直播，并称“当一个城市连一个演唱会也再也容不下，作为歌手更要放声唱、高声唱”。

港电台直播时事论坛节目《城市论坛》复播无期

另据香港明报报道，香港电台直播时事论坛节目《城市论坛》7月中暂停播出，原定9月中复播，但近日管理层改变决定，该节目复播无期。

《城市论坛》自1980年启播，每逢周日在户外直播，主要在维园凉亭举行，每次节目会邀请不同立场的政界、学者、专业人士，以及政府官员，讨论热门政治、民生议题。

据报道，港台回应称，有关港台的节目播放安排及员工调配属内部编辑事宜，不作个别评论。中文大学新闻与传播学院讲师梁丽娟表示，当下香港公共议政空间被重新定义了，公营广播机构或不想鼓励论政气氛。