拒向警务处国安处提交资料 港支联会否认是“外国代理人”

香港保安局促请支联会“悬崖勒马”，支联会副主席邹幸彤则指警务处国安处没有提供任何理据或证据，也没有给予抗辩机会，因此拒绝向国安处提交资料。她说：“这是身为常委，对成员、支持者最起码的保护。”

（香港综合讯）香港支联会昨天表明拒绝向香港警务处国家安全处提交任何资料，并否认该会是“外国代理人”。香港保安局警告，执法部门必定依法跟进，促请支联会“悬崖勒马”，香港中联办表示支持港府及警方“深入调查、除恶务尽”，并称“反中乱港组织都不会再有作乱空间”。

支联会常委上月议决通过解散，尚待会员大会通过。其后香港警方国安处引用《香港国安法》向七名常委发信，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们于明天或之前向警方提交多项资料，包括自成立以来的成员及职员资料，在港资产、收入及开支等。

综合《明报》《星岛日报》《文汇报》等港媒报道，支联会副主席邹幸彤昨天在记者会上否认该会是“外国代理人”，并指香港警务处国安处没有提供任何理据或证据，也没有给予抗辩机会，因此拒绝向国安处提交资料。邹幸彤说：“这是身为常委，对成员、支持者最起码的保护。”

邹幸彤批评港警开坏先例 无限追溯期要求交出资料

她也批评香港警方开坏先例，可以无限追溯期地要求交出任何资料，也指警方让公民社会处于恐惧，并称该会不会助当局散播恐惧。

香港警方昨天发声明称，留意到有团体公然表示不会遵从法定要求，强调任何人士和团体不遵从要求，必定依法跟进。香港警方重申，若未依时提交资料，可处罚款10万港元及监禁半年；如提供虚假、不正确或不完整资料，最高可处罚款10万港元及监禁两年。

香港保安局也警告，指若有违法行为，执法部门必定依法跟进，促请有关团体立即“悬崖勒马”，以免承担法律风险。

保安局表示，危害国家安全是非常严重的罪行，为了有效防范和制止危害国家安全罪行的发生，执法人员有需要取得有关某些外国或台湾政治性组织，以及外国或台湾代理人的资料。

此外，支联会昨天也宣布将于9月25日在六四纪念馆召开特别会员大会，商讨解散议案。

邹幸彤表示，支联会面对的政治压力愈来愈大，多名常委及前常委均卷入官司，该会必须考虑未来是否用注册公司的形式运作，常委会无法就是否解散达成共识，最后以仅过半数票通过将解散议案交给会员大会表决。

香港中联办发言人昨天指支联会是“反中乱港组织”，其解体已是“政治事实”，“走向彻底灭亡只是时间问题”。

中联办还说，在今日香港法治环境和历史大势下，“一切反中乱港组织都不会再有作乱空间”，其垮台是“大势所趋、人心所向”，同时表明坚决支持港府及警方深入调查、“除恶务尽”，坚定捍卫法治尊严，全力维护香港长治久安。

香港支联会于1989年支援八九民运游行后宣布成立，至今32年。除去年及今年被香港警方以疫情为由禁止，支联会此前每年都在维园举办烛光集会悼念六四。支联会近月屡被香港建制派及官媒点名批评，中国全国侨联副主席卢文端早前撰文称，支联会只有“解散或取缔”两种选择。