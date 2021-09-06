网游时间收紧玩家密集涌入 实施严规首周末《王者荣耀》宕机

据报道，玩家网友前日反映，《王者荣耀》应用一直无法进行游戏匹配，游戏中途会出现转圈现象，无法继续进行游戏。不少游戏玩家反馈，这次王者荣耀游戏防沉迷非常严格，到时间会直接踢下线，连打完的机会都不给。

（上海／广州综合讯）针对未成年人网游时间的规定出台后，中国“国民游戏”《王者荣耀》上周末一度密集涌入大量玩家，出现了宕机。

综合第一财经和21世纪经济报道，玩家网友前日反映，《王者荣耀》应用一直无法进行游戏匹配，游戏中途会出现转圈现象，无法继续进行游戏。不少游戏玩家反馈，这次王者荣耀游戏防沉迷非常严格，到时间会直接踢下线，连打完的机会都不给。

王者荣耀官方微博当晚10时回应指，部分玩家出现排位赛、巅峰赛进入异常的问题，该问题目前已经处理完成，逐步恢复。因服务器影响而丢失对局的玩家，王者荣耀将进行补偿。

“王者荣耀崩了”登热搜榜首

“王者荣耀崩了”作为热搜话题登上热搜榜首后，持续热度不减，至昨天傍晚为止，话题阅读8.3亿，讨论7.2万。

中国国家新闻出版署8月30日下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏企业仅可在星期五、星期六、星期日和法定节假日每日的晚上8时至9时向未成年人提供一小时服务，其他时间一律不得向未成年人提供网络游戏服务。

在游戏消费限制方面，未满12岁的用户无法进行网络游戏充值。12岁以上的未成年人在消费金额上也有限制。

面对行业政策的调整，腾讯做出快速回应，表示将严格遵守法规，积极予以落实。腾讯还在最新发布的第二季度财报中公布，8月已经在《王者荣耀》及《和平精英》试点并逐步面向全游戏升级游戏时长及消费限制等举措。财报还介绍了未成年游戏玩家贡献的流水比率。今年第二季度，16岁以下玩家对腾讯在中国游戏流水的占比仅为2.6％，其中12岁以下玩家的流水占比为0.3％。

《王者荣耀》堪称中国国民级手游，腾讯去年10月公布，该手游日均活跃用户已过亿，峰值可达1.4亿。

易观分析互娱行业分析师廖旭华分析说，未成年人保护是一个社会工程，行业监管部门和游戏公司已经接近全面禁止未成年人玩游戏了。但这个“社会工程”还是需要家长、学校和社会承担更多的责任。比如家长要堵住未成年人使用家长手机和账号的漏洞、注重对未成年人的陪伴和教育，学校要加强学生的互联网教育，社会要为丰富未成年人的课外活动创造条件等。