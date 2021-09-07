由广东省长和澳门特首共同担任 横琴粤澳深度合作区采“双主任制”领导架构 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 中共中央和中国国务院5日印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，为广东横琴与澳门间的合作描绘了蓝图。横琴新区自2009年开发建设以来，就是粤港澳大湾区对澳合作的主平台。截至2021年8月底，横琴的澳资企业超过4500家，注册资本逾1300亿元人民币（270亿新元），是内地澳资企业最集中的区域。图为粤澳合作中医药园区。（中新社资料图） 字体大小: 小 中 大 中共中央、国务院前天印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（简称《方案》），为隶属于广东省珠海市的横琴岛与澳门间的合作描绘了蓝图。引人注意的是，合作区实行“双主任制”，由广东省长、澳门特区行政长官共同担任合作区管委会主任。根新华社、《人民日报》公布的《方案》全文，合作区要健全“粤澳共商共建共管共享”的新体制。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 横琴粤澳深度合作区建设总体方案 双主任制 300人渥太华游行 促中国释放两加拿大人 演讲时称台湾为“国家” 瑞士爱彼总裁遭中国网民抨击抵制