由广东省长和澳门特首共同担任 横琴粤澳深度合作区采“双主任制”领导架构

中共中央、国务院前天印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（简称《方案》），为隶属于广东省珠海市的横琴岛与澳门间的合作描绘了蓝图。引人注意的是，合作区实行“双主任制”，由广东省长、澳门特区行政长官共同担任合作区管委会主任。

根新华社、《人民日报》公布的《方案》全文，合作区要健全“粤澳共商共建共管共享”的新体制。