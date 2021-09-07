由广东省长和澳门特首共同担任 横琴粤澳深度合作区采“双主任制”领导架构

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月7日 5:00 AM

中共中央和中国国务院5日印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，为广东横琴与澳门间的合作描绘了蓝图。横琴新区自2009年开发建设以来，就是粤港澳大湾区对澳合作的主平台。截至2021年8月底，横琴的澳资企业超过4500家，注册资本逾1300亿元人民币（270亿新元），是内地澳资企业最集中的区域。图为粤澳合作中医药园区。（中新社资料图）
中共中央和中国国务院5日印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，为广东横琴与澳门间的合作描绘了蓝图。横琴新区自2009年开发建设以来，就是粤港澳大湾区对澳合作的主平台。截至2021年8月底，横琴的澳资企业超过4500家，注册资本逾1300亿元人民币（270亿新元），是内地澳资企业最集中的区域。图为粤澳合作中医药园区。（中新社资料图）

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中共中央、国务院前天印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（简称《方案》），为隶属于广东省珠海市的横琴岛与澳门间的合作描绘了蓝图。引人注意的是，合作区实行“双主任制”，由广东省长、澳门特区行政长官共同担任合作区管委会主任。

根新华社、《人民日报》公布的《方案》全文，合作区要健全“粤澳共商共建共管共享”的新体制。

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