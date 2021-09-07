戴庆成：港保险业与大陆市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 朋友A在香港从事保险销售工作多年。近年香港保险公司积极开拓中国大陆市场，拥有“新香港人”背景的A也如鱼得水，凭着个人人脉关系争取到不少大陆客户的订单。前几年他几乎每个月都能做成八至10张保单，轻易地晋身中产阶级。2019年下半年香港爆发反修例风波后，大陆民众到香港购买保险的意欲大减。上周我和A聚餐，据他披露，纵使如此，香港的保险公司仍然有对策。当年香港有不少示威活动是针对大陆人，令大陆客不敢来香港。香港一些保险公司于是租用邻近香港国际机场酒店的会议室，设立流动办公室让大陆客户购买保险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 大陆市场 香港 保险业 300人渥太华游行 促中国释放两加拿大人 演讲时称台湾为“国家” 瑞士爱彼总裁遭中国网民抨击抵制