戴庆成：港保险业与大陆市场

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

发布 / 2021年9月7日 5:00 AM

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朋友A在香港从事保险销售工作多年。近年香港保险公司积极开拓中国大陆市场，拥有“新香港人”背景的A也如鱼得水，凭着个人人脉关系争取到不少大陆客户的订单。前几年他几乎每个月都能做成八至10张保单，轻易地晋身中产阶级。

2019年下半年香港爆发反修例风波后，大陆民众到香港购买保险的意欲大减。上周我和A聚餐，据他披露，纵使如此，香港的保险公司仍然有对策。当年香港有不少示威活动是针对大陆人，令大陆客不敢来香港。香港一些保险公司于是租用邻近香港国际机场酒店的会议室，设立流动办公室让大陆客户购买保险。

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