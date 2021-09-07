不再是特首造王者 传港选委会富豪家族只限两人进入

针对中央可能限制每个富豪家族只能安排两个家族成员进入选委会，《南华早报》引述时事评论员刘锐绍说，这反映北京希望削弱香港富豪对特区政治事务的影响力，同时在香港商界中树立起公平竞争的意识。

（香港综合讯）香港《南华早报》引述消息人士称，在即将举行的港区选举委员选举中，富豪家族的影响力将被削弱，每个富豪家族将最多只能有两名成员进入选委会，意味着传统富豪将不再是特首的“造王者”。

香港实行的是间接选举制度，特首由一个“小圈子”成员——特区选举委员会（以下简称选委会）提名与选举产生。此前，选委会由1200人组成，在去年香港选制改革后，选委会扩展到1500人，并且被赋予了更大权力：将负责选出40位立法会议员，以及参与提名全部立法会议员候选人。

如果富豪家族在选委会的影响力被稀释，将进一步彰显北京在香港新选制下，继续调整香港传统的权力结构。

港媒上个月中已传出消息指，93岁的李嘉诚不会参加这届选委会选举。《南华早报》昨天引述几名知情人士称，除了李嘉诚，其他几名大富豪——新世界发展主席郑家纯（74岁）、恒基地产创办人李兆基（93岁)，九龙仓大股东吴光正（74岁），也都不会参加本月19日举行的香港选举委员会界别分组一般选举。

《南早》报道，这些大亨已经让位，并将派出较为年轻的家族成员，以及少数来自关联企业的高管参选。

报道引述一位熟悉北京想法的商界人士说：“大家族透过他们的代表，在委员会中还是会有发言权。但北京给我们发出的直接信息是，‘你不能再当造王者了’。”

在香港的政治现实中，大财团在选委会中一向甚具影响，各大财团也会派代表出选抢占每届选委会席位。据网媒香港01统计，在2016年选委会选举中，单单是长和系（李嘉诚家族掌控）、新世界、会德丰（九龙仓母公司）、新鸿基及恒基五大地产集团，便稳占至少41席。

其中，分别掌握新鸿基、新世界、长和系、恒基兆业的香港四大家族，被认为是香港特首的“造王者”。

学者：出于自身利益考虑 大亨们会保持政治影响力

针对中央可能限制每个富豪家族只能安排两个家族成员进入选委会，《南华早报》引述时事评论员刘锐绍说，这反映出北京希望削弱香港富豪对特区政治事务的影响力，同时在香港商界中树立起公平竞争的意识。

刘锐绍解读，北京发出的信号是，它不会允许在政治权力上的讨价还价。但他也相信，出于对自身利益的考虑，大亨们会希望继续保持政治影响力，“他们肯定会设法绕开这些限制。”

全国港澳研究会理事、北京航空航天大学法学院副教授田飞龙则认为，老一辈大亨退出香港政治舞台是很正常的事，“不要过度解读这种现象……但北京很高兴看到委员会组成的内部调整，正朝着‘平衡参与’的原则发展。”