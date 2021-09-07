300人渥太华游行 促中国释放两加拿大人

约300名加拿大人当地时间星期日在首都渥太华游行，要求中国政府释放在间谍指控下被关押的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor），同时施压加拿大政府“带他们回家”。

综合法新社与路透社报道，康明凯的妻子威娜·纳吉布拉（Vina Nadjibulla）及斯帕弗的弟弟保罗（Paul Spavor）都有参加了游行。