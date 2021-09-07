300人渥太华游行 促中国释放两加拿大人 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 约300名支持加拿大公民康明凯和迈克尔·斯帕弗的群众，当地时间星期天在首都渥太华游行，呼吁结束对两人的“不公正”拘留。（路透社） 字体大小: 小 中 大 约300名加拿大人当地时间星期日在首都渥太华游行，要求中国政府释放在间谍指控下被关押的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor），同时施压加拿大政府“带他们回家”。综合法新社与路透社报道，康明凯的妻子威娜·纳吉布拉（Vina Nadjibulla）及斯帕弗的弟弟保罗（Paul Spavor）都有参加了游行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 加拿大 康明凯 迈克尔 丛培武 不再是特首造王者 传港选委会富豪家族只限两人进入 演讲时称台湾为“国家” 瑞士爱彼总裁遭中国网民抨击抵制