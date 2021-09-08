继美高层之后 中国外长王毅将出访东南亚与韩国

继美国高层过去两个月先后访问东南亚后，中国国务委员兼外长王毅本周将展开今年内第二次对东南亚邻国的访问行程，出访越南、柬埔寨、新加坡，同时也将到访韩国，同各国进行“深入战略沟通”。

受访学者分析指出，美国对东南亚展开的外交攻势，使中国更迫切地须要推进与亚细安的外交关系。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上宣布，王毅将在本月10日至15日之间，展开对上述四国访问，并在访问越南时，同越南常务副总理范平明共同主持中越双边合作指导委员会第十三次会议。

王毅料将会见范平明和越南外长裴青山、柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆、新加坡外长维文，以及韩国外长郑义溶。

美国上月起加速对东南亚展开外交布局，防长奥斯汀和副总统哈里斯在7月底和8月相继出访越南和新加坡，奥斯汀也访问了菲律宾。

美国与盟友近两个月来加紧在南中国海的军事协调，英国海军伊丽莎白女王号航母上月1日驶过巴士海峡，德国隔天宣布护卫舰启航进入南中国海，印太四国于26日在南中国海附近海域举行军演。

中国则在5月罕见地派出辽宁舰和山东舰航母编队“双舰出巡”南中国海，上月24日展开实弹军演，前天也派“实验6”科考船进入南中国海北部。中美在南中国海博弈，在东南亚的外交竞争也在升温。

汪文斌昨天回应媒体提问时，形容越南、柬埔寨、新加坡和韩国为“中国周边近邻和重要的合作伙伴”。他说，王毅此行充分体现中国对同四国提升友好关系，深化互利合作的“高度重视和真诚意愿”。

汪文斌强调，王毅将同各方进行“深入战略沟通”，以抗疫和发展合作为主线，促进中国构建新发展格局和各国发展战略对接，深化一带一路合作和人类命运共同体建设。

他说，中国愿同四国一道共同捍卫多边主义和国际公平正义，“为促进地区乃至世界的和平稳定和繁荣发展注入更多正能量”。

赵乐际线上会见越南官员

在王毅即将访问越南之际，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际昨天也在北京以视频方式会见越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈锦绣。这显示中国正通过外交和党际关系层面，双轨推进与越南的关系。越南是南中国海声索国之一。

赵乐际说，中越同为共产党领导的社会主义国家，中国愿同越南一道，深化治党治国理论与实践经验交流，为中越关系和两国社会主义事业行稳致远提供政治保证。

这是王毅今年第二次出访东南亚，他曾在今年1月访问缅甸、印度尼西亚、文莱和菲律宾。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时分析，在南中国海行为准则磋商受疫情延误的情况下，王毅料将在此行中积极推进南中国海行为准则的签订，并加强南中国海的风险管控。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）预计，王毅将聚焦于深化与东南亚国家的对话，并推进受疫情影响的一带一路项目。

（记者是《联合早报》北京特派员）