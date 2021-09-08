中国政情 中共中央军委晋升五名上将 出任战区司令员等新职务 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 北京报道 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 中共中央军委主席习近平（前排中）前天与晋升上将的空军司令员常丁求（后排左起）、海军司令员董军、西部战区司令员汪海江、中部战区司令员林向阳，及国防大学校长许学强合影。（新华社） 字体大小: 小 中 大 有关人士指出，中共二十大将在明年秋季举行，按照惯例，解放军战区级（原大军区级）主官也将在二十大前完成换届。这轮人事变动显示，解放军战区级主官调整已全面展开，调整的最大亮点就是年轻化，60后已成为解放军战区正职将领的主力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 解放军 中央军委 晋升上将 西部战区司令员 中部战区司令员 海军司令员 空军司令员 国防大学校长 常丁求 董军 汪海江 林向阳 许学强 习近平 中共二十大 换届 中国规定学科类校外培训机构 年底前须完成登记为非营利机构 速读中华