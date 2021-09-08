中国政情

中共中央军委晋升五名上将 出任战区司令员等新职务

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

北京报道

发布 / 2021年9月8日 5:00 AM

中共中央军委主席习近平（前排中）前天与晋升上将的空军司令员常丁求（后排左起）、海军司令员董军、西部战区司令员汪海江、中部战区司令员林向阳，及国防大学校长许学强合影。（新华社）
中共中央军委主席习近平（前排中）前天与晋升上将的空军司令员常丁求（后排左起）、海军司令员董军、西部战区司令员汪海江、中部战区司令员林向阳，及国防大学校长许学强合影。（新华社）

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有关人士指出，中共二十大将在明年秋季举行，按照惯例，解放军战区级（原大军区级）主官也将在二十大前完成换届。这轮人事变动显示，解放军战区级主官调整已全面展开，调整的最大亮点就是年轻化，60后已成为解放军战区正职将领的主力。

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