中共中央军委晋升五名上将 出任战区司令员等新职务

有关人士指出，中共二十大将在明年秋季举行，按照惯例，解放军战区级（原大军区级）主官也将在二十大前完成换届。这轮人事变动显示，解放军战区级主官调整已全面展开，调整的最大亮点就是年轻化，60后已成为解放军战区正职将领的主力。

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