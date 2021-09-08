张亚中辩论表现虽受肯定 赵少康：国民党两岸政策很困难

台湾在野国民党主席候选人上周六电视政见辩论会结束后，明确主张两岸统一的孙文学校校长张亚中表现最被肯定，但胜算较高的前主席朱立伦昨天表示，国民党必须顾及绝大多数民众希望维持现状的事实，不能冒进走偏锋。现任党主席江启臣也重申“九二共识”，强调两岸和平为重。

蓝营知名媒体人赵少康昨天分析指出，在现今反中的潮流中，国民党的两岸政策其实很困难，必须在亲中、反中之间要找到第三条路，目前党主席选举诉求的目标是党员，所以朱江两人的两岸政策都打保守的安全牌，延续前总统马英九的政策。

国民党2020总统大选失败后，部分人士将败选原因归咎于九二共识，接下党主席的江启臣提出基于“中华民国宪法的九二共识”，与马英九的“九二共识，一中各表”有些差距，随着党主席选举逼近，江启臣又往九二共识靠拢。

张亚中在选举电视辩论会上的两岸统一论述既完整又铿锵有力，会后的网络民调支持度一马当先。张亚中也清楚很多支持者都不是党员，他认为这正是民众心中所想要的，也是国民党要自我反省之处。

朱立伦在网络民调屈居第三。昨天他接受电台专访，被询及若当选党主席是否会追求两岸统一时表示，两岸关系很重要，但不能冒进走偏锋，国民党所有党章规定都不能改，但必须顾及事实及现状，现在绝大多数民众希望维持现状。

他说，“九二共识，一中各表”的目标就是在追求和平，维持现状，两岸要能够和平才能够发展，如果现在就要去跟中共谈，会让民众觉得国民党走偏锋，如此国民党就无法成为台湾主流民意，一旦失去执政的机会，谁还会跟国民党谈？

他重申自己求同尊异的说法，强调这绝不是退步，相互尊重后，才有可能化异求同。他认为，多数民众希望两岸和平，但绝不希望“亲中卖台”，国民党一定要站稳立场，扮演稳健中道的角色，让民众看到国民党有能力稳定台美关系，又能让两岸和平。

朱立伦也批评民进党政府的做法，绝对不能低估两岸可能爆发军事冲突的可能性，而国民党希望能把这个机会降到最低。

赵少康昨天在“为战斗蓝青年点赞”记者会上被问到最支持哪位党主席候选人时说，每个人有各自的优势，他自己尚未决定支持谁。

他分析说，国民党员主要分三大类，一是黄复兴党部，大约有八、九万票，而且投票率高；一是地方派系；另外就是独立自主党员，但这部分投票率低。

他觉得江启臣和朱立伦为了党内选举，都提了九二共识、“胡连会”（中共前总书记胡锦涛和国民党前主席连战）五项愿景等，四平八稳，因为两岸政策是最重要、最敏感的问题，非三言两语说得清，江朱只能打安全牌。

对于民众党主席柯文哲近来不断把国民党人士挖走，赵少康认为，柯文哲想蓝绿通吃，但目前似乎比较想挖蓝营的票，由于目前的疫情，使得医生出身的柯较有表现舞台，对柯是有利，但柯从蓝营挖人并不等于就能挖走蓝营的票，最后还是要看推出的候选人条件而定。