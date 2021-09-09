中纪委等六大部门合力推进 设行贿人黑名单制度打击“围猎”行为

中纪委案件监督管理室负责人接受中国纪检监察报访问时表明，受贿行贿一起查，将有助于构建公平竞争的市场秩序和亲清政商关系；分析指出，这显示官方对资本圈的整肃行动已从经济层面，上升至政治层面。

中共中央纪委监委与中央组织部等六大部门联合发布意见，对推进“受贿行贿一起查”作出部署，并探索推行行贿人“黑名单”制度；预示可能对行贿人作出市场准入、资质资格限制。

中纪委案件监督管理室负责人接受中国纪检监察报访问时表明，受贿行贿一起查，将有助于构建公平竞争的市场秩序和亲清政商关系；分析指出，这显示官方对资本圈的整肃行动已从经济层面，上升至政治层面。

中纪委与中组部、中央统战部、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院昨天联合发布《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》（简称《意见》），列明将推进对行贿人的查处力度，并提出要斩断“围猎”与“甘于被围猎”利益链。

围猎主要指商人或企业用多方面的个人利益拉拢党员领导干部，使经不起诱惑的领导干部用公权换私利；北京市政协原中共党组成员、副主席李伟和重庆原副市长、公安局长邓恢林，今年1月都被指甘于被围猎，遭开除党籍和公职。

中共杭州市委书记周江勇上月底落马后，杭州随即展开“亲清政商关系”整改，也引发舆论对周江勇落马与政商利益输送有关的猜测。

《意见》提醒，行贿人不择手段围猎党员干部是当前腐败增量仍有发生的重要原因，要深刻把握行贿问题的政治危害，推动实现腐败问题的标本兼治。

《意见》点明五个查处重点，包括多次行贿、巨额行贿以及向多人行贿；在国家重要工作、重点工程、重大项目中行贿；在财政金融等领域行贿，以及重大商业贿赂，其中剑指商界行贿的意味甚浓。

中纪委案件监督管理室负责人明确提出，行贿行为对正常市场经济秩序的破坏性，并强调打击重大商业贿赂是“顺应广大市场主体呼声、营造公平竞争市场环境的重要举措”。

目前对行贿罪的处理一般遵循“从宽”原则；澎湃新闻昨天发表评论指出，在现有的司法实践中，尽管受贿者得到惩处，但行贿者往往“隐身”。

《意见》要求“严肃惩治行贿行为”，强调要健全完善惩治行贿行为的制度规范，推进受贿行贿一起查规范化法治化，并组织开展对行贿人作出市场准入、资质资格限制等问题进行研究，探索推行行贿人“黑名单”制度。

中国各地自2002年起已陆续开始探索在地方上建立行贿黑名单，湖南省去年便有13家企业、36名个人因行贿等问题被列入黑名单。评论指出，《意见》指明建立“黑名单”，标志着这一机制已升级至国家层面，相关的惩戒制度将更完善。

刘鹤：支持民营经济发展政策没有改变

近半年来，中国政府对科企巨头与上市培训公司的高压监管持续引发市场担忧；中国国家市场监督管理总局和国务院副总理刘鹤周一（6日）都相继派出定心丸，强调中国支持民营经济发展的政策没有改变。

《意见》同样向企业发出安抚信号，表明纪检监察机关、审判机关和检察机关在履行职责过程中，既要严肃惩治行贿，还要充分保障涉案人员和企业合法的人身和财产权益，保障企业合法经营；同时，也将采取措施对企业合法正常生产经营的影响降到最低。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，《意见》的出台与官方的反垄断和反不正当竞争整顿行动紧密相关。官方过去从经济层面进行整肃，而《意见》把资本的违例行为提升至政治层面，显示官方在反腐领域中，对资本的违例行为也将毫不留情。

但唐任伍指出，官方发出了明确信号，表明行动是针对大资本以及反复的行贿行为，而不是要限制企业发展。

（记者是《联合早报》北京特派员）