当局加强监管提出共同富裕之际 官媒释放“三不变”信号缓解民企疑虑

《人民日报》评论员文章强调：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变！毫不动摇鼓励、支持、引导发展的方针政策没有变！致力于营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变！”

（北京综合讯）就在官方加强监管整顿多个行业并提出要“共同富裕”之际，中共中央机关报《人民日报》昨天在头版发表评论员文章，明确指出中国非公有制经济的定位、方针政策等三个“没有变”，被视为释放信号缓解民企和投资者的疑虑。