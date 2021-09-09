中国政情 当局加强监管提出共同富裕之际 官媒释放“三不变”信号缓解民企疑虑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 中共中央机关报《人民日报》昨天在头版发表评论员文章，明确指出中国非公有制经济的定位、方针政策等三个“没有变”，被视为释放信号缓解民企和投资者的疑虑。（新华社档案照） 字体大小: 小 中 大 《人民日报》评论员文章强调：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变！毫不动摇鼓励、支持、引导发展的方针政策没有变！致力于营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变！”（北京综合讯）就在官方加强监管整顿多个行业并提出要“共同富裕”之际，中共中央机关报《人民日报》昨天在头版发表评论员文章，明确指出中国非公有制经济的定位、方针政策等三个“没有变”，被视为释放信号缓解民企和投资者的疑虑。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民营企业 人民日报 非公有制经济 市场监管 无医疗理由没接种疫苗 国泰航空机组人员被解雇 涉嫌在广告中误导消费者 加拿大鹅被中国开罚9万余元