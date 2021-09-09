涉嫌在广告中误导消费者 加拿大鹅被中国开罚9万余元

高端羽绒服制造商加拿大鹅（Canada Goose）因涉嫌在广告中误导消费者，被中国政府罚款45万元人民币（9万3732新元）并受到中国官媒的批评。

综合彭博社与《中国消费者报》报道，中国国家企业信用信息公示系统公示信息显示，上海市黄浦区市场监督管理局在6月份对这家零售商的当地经营公司处予上述罚款，并要求其“停止发布违法广告”“在相应范围内消除影响”。理由是加拿大鹅旗舰店在天猫平台发布的宣传文字称，其产品所用的羽绒混合材料“均含有Hutterite羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒”。