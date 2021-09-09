涉嫌在广告中误导消费者 加拿大鹅被中国开罚9万余元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 高端羽绒服制造商加拿大鹅（Canada Goose）因涉嫌在广告中误导消费者，被中国政府罚款45万元人民币（9万3732新元）并受到中国官媒的批评。综合彭博社与《中国消费者报》报道，中国国家企业信用信息公示系统公示信息显示，上海市黄浦区市场监督管理局在6月份对这家零售商的当地经营公司处予上述罚款，并要求其“停止发布违法广告”“在相应范围内消除影响”。理由是加拿大鹅旗舰店在天猫平台发布的宣传文字称，其产品所用的羽绒混合材料“均含有Hutterite羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 加拿大鹅 中国市场 中国消费者 促转会拟移除中正纪念堂蒋铜像 国民党痛批“政治追杀” 无医疗理由没接种疫苗 国泰航空机组人员被解雇