成员包括八成现任国民党立委 赵少康：“战斗蓝”不会成为党内次团

国民党38席立委除了江启臣和党团干部三长，几乎都参加“战斗蓝”，昨天也踊跃出席记者会，台北市、新北市、桃园市和高雄市等部分党籍议员也在场，为国民党近年罕见的坚实阵容。另外，新党台北市议员侯汉廷也加入阵营。

由中广董事长赵少康号召成立的“战斗蓝”昨天（9月9日）正式成军亮相，其成员包括八成现任国民党立委等民意代表，声势浩大。赵少康说，“战斗蓝”不会成为国民党内的次级团体，也非早期的“新国民党连线”，将来不管谁当党主席，他们都会跟党中央配合作战。

赵少康原本有意参选国民党主席，因资格不符转而号召党内同志奋起战斗，相互支援，希望赢得2022年地方选举，并在2024年大选夺回执政权。

从政资历丰富且握有媒体资源的赵少康登高一呼，党内同志多响应跟进，连党主席江启臣和前主席朱立伦都分别在报纸刊登广告及面簿发文，祝贺战斗蓝成立，要外界莫对国民党见缝插针。

国民党38席立委除了江启臣和党团干部三长，几乎都参加“战斗蓝”，昨天也踊跃出席记者会，台北市、新北市、桃园市和高雄市等部分党籍议员也在场，为国民党近年罕见的坚实阵容。另外，新党台北市议员侯汉廷也加入阵营。

赵少康说，日后还有国民党基层的村里长也会加入“战斗蓝”，成员虽以国民党为主，但不限国民党，其他党愿加入“战斗蓝”一起努力都欢迎，民进党员若愿起义来归也可以。

赵少康早年曾和郁慕明等同志组成“新国民党连线”对抗当时的国民党主席李登辉，希望改造国民党，当时党内次级团体林立，“新国民党连线”最具战斗力与凝聚力。后来赵少康等人退出国民党，另立新党。

因此，赵少康重回国民党，并倡议“战斗蓝”，曾被外界质疑他是否会把国民党新党化，或“战斗蓝”可能成为足以左右该党的次级团体。

赵少康昨天明确表态，“战斗蓝”不会成为次团，也不是“新国民党连线”，“战斗蓝”是精神上的结合，跟党内没有矛盾，“地上党主席都没选了，怎么当地下党主席？”将来不管谁当党主席，“战斗蓝”都会跟党中央配合作战。

指责民进党执政专横傲慢

他宣读“战斗蓝”宣言，指责民进党执政专横傲慢，台湾的民主制度崩坏，两岸敌意快速升高，总统蔡英文正把台湾带向危险的冲突边缘，不敢独，不愿和，他们不惜代价，要拿回命运的主导权；同时也正告北京政府，停止军机穿越海峡中线的挑衅，放弃武力攻台的意图，要正视“中华民国”存在的事实与生存的权利，武力不能解决两岸问题。

与会的原住民立委孔文吉引用电影《赛德克·巴莱》名言说：“现在应该是要出草的时候了，希望赵少康带我们出草！”

朱立伦迟进早退引发訾议

另外，朱立伦前天在中常会说明政见时迟进早退，引发訾议。

江启臣昨天接受电台专访时说，他不清楚朱立伦离席的理由，会议主席没有说明，当下他也有点错愕。

他觉得听其他候选人讲理念是好事，也能作为未来他连任主席的参考。

孙文学校校长张亚中不客气地批评说，朱立伦只管自己讲，不听他人说，这种党员适合当党主席吗？“对人尊重是一种品格。”

朱立伦办公室回应说，当天事先请示过会议主席，并称“党内互打又来了”。