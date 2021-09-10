英民间组织将办新疆人权问题听证会 中国驻英大使郑泽光促英国政府阻止并警告若以此制裁中国将“自食其果”

英国民间组织“维吾尔特别法庭”本周将再次就新疆人权问题举行听证会，中国驻英大使郑泽光强力敦促英国政府阻止该组织的活动，并警告若英国以听证会“捏造”的指控为由对中国进行制裁，终将“自食其果”。

中国外交部昨天（9月9日）在北京举行涉疆问题新闻发布会，郑泽光通过视频连线在会上以英语发言时提醒，中英关系正处于“重要关头”，不能允许维吾尔特别法庭继续误导公众，破坏两国人民之间的友好关系。

维吾尔特别法庭是英国的非官方组织，今年6月曾在伦敦就新疆人权问题举行首场听证会，内容包括中国在新疆实施强迫绝育、酷刑等指控。

中国驻英使馆当时发表声明，对维吾尔特别法庭的活动提出坚决反对，并严厉批评该组织不合法，但并未公开要求英国政府禁止听证会。

郑泽光在新一轮听证会展开前加大了施压力度。他前天也会见了英国外交、共和联邦和发展政务部长亚当斯（Nigel Adams），就新疆和香港问题表达了关切。

郑泽光称，中国政府曾多次就此问题向英政府严肃交涉，敦促他们采取行动禁止听证会主办方继续作出“恶意行为”。

英国政府给予的解释是，政府未参与维吾尔特别法庭的活动，该组织也不具有作出审判的合法性。

但郑泽光强调，重点在于英国政府不该允许这些人继续散播针对中国的不实传言。

中英过去半年多来持续就香港和新疆问题交锋。今年3月，英国和美国、加拿大以及欧盟联合指责中国侵害新疆维吾尔族人权，并点名制裁新疆官员；中国随即回击制裁英国九名人员和四个实体。

有中国媒体在会上提问，若英国以维吾尔特别法庭的指控为由对中国实施制裁，中国将如何回应。

郑泽光对此警告，若英国采取这类行动，必将自食其果，并损害自身的国家利益；他因此呼吁“政府里的人”作出正确选择。

郑泽光最后向英国释放友好信号，强调中英关系处在“重要关头”，还有许多互惠互利的合作机会未开发。因此推进两国关系进步发展，是两国人民共同的愿望，也符合两国人民利益。

新疆长期面对反恐威胁，阿富汗局势对新疆反恐局势的影响，也成为媒体在发布会上的焦点之一。

郑泽光指出，中国将对环境的变化保持警惕，并坚定推行新疆政策，继续采取有效措施对抗恐怖主义、极端主义以及分裂主义带来的威胁。

中国国务委员兼外长王毅前天宣布，中国将为阿富汗紧急提供价值2亿元人民币（约4200万新元）物资，也愿在力所能及的范围内，支持阿富汗和平重建和经济发展。

郑泽光昨天重申中国尊重阿富汗人民选择与意愿的立场，但也提醒，塔利班不能允许阿富汗成为恐怖主义的避风港。

（记者是《联合早报》北京特派员）