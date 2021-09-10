向中国出口可用于反潜作战海洋技术 覃树人被美国法院判监两年

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月10日 5:00 AM

覃树人被指于2015年至2016年，在没有获得出口许可证的情况下，向中国陕西西安的西北工业大学出口水听器。（路透社）
覃树人被指于2015年至2016年，在没有获得出口许可证的情况下，向中国陕西西安的西北工业大学出口水听器。（路透社）

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中国商人覃树人承认从美国非法出口可用于反潜作战的海洋技术，使中国一所和军方有联系的大学获益后，前天（9月8日）被美国法院判处两年监禁。

综合路透社、美国之音报道，45岁的覃树人是海洋生物学者，也是一家销售海洋仪器公司的创办人，他在波士顿法庭上承认了非法出口可用于监测水下声音的水听器，而被美国地区法官卡斯帕（Denise Casper）做出上述裁决。

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