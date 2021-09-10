向中国出口可用于反潜作战海洋技术 覃树人被美国法院判监两年 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 覃树人被指于2015年至2016年，在没有获得出口许可证的情况下，向中国陕西西安的西北工业大学出口水听器。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国商人覃树人承认从美国非法出口可用于反潜作战的海洋技术，使中国一所和军方有联系的大学获益后，前天（9月8日）被美国法院判处两年监禁。综合路透社、美国之音报道，45岁的覃树人是海洋生物学者，也是一家销售海洋仪器公司的创办人，他在波士顿法庭上承认了非法出口可用于监测水下声音的水听器，而被美国地区法官卡斯帕（Denise Casper）做出上述裁决。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 覃树人 非法出口 反潜作战 海洋技术 移民 水听器 国家安全 西北工业大学 美国商务部 实体清单 监禁 中美科技战 中美关系 无人机 王岐山今天到广西南宁 出席东博会开幕式 港“打针送楼”大抽奖 一“80后”料赢得住宅单位