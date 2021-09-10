国台办批台湾一些政治势力 企图阻挠台艺人在大陆发展

（北京／台北综合讯）中国大陆国台办就台湾艺人张钧甯被指台独事件强调，欢迎台湾演艺人员在大陆发展，并批评台湾一些政治势力别有用心，蓄意制造事端，企图通过干扰阻挠台湾艺人在大陆发展。

台湾总统蔡英文前天（9月8日）在面簿上评论张钧甯事件时认为，因为言论不合己意就封杀、剥夺工作权，这不仅是对个人权利的侵害，“也更凸显了两岸在民主和威权两种价值上的差异”。

蔡英文称，张钧甯事件听在台湾人耳里，觉得不可思议，也无法接受。

她说：“台湾是民主自由的社会，支持哪一个政党、哪一些议题、要去哪里发展，都是人民的选择自由，也都应该被尊重。”

据新华社报道，国台办发言人朱凤莲回应蔡英文的言论时，指“民进党当局有关言论纯属蓄意污蔑、转移焦点”。她强调，大陆一贯积极支持两岸文化领域交流合作，越来越多台湾艺人已经并正在参与两岸影视创作和综艺节目，带来许多受两岸观众欢迎的作品和节目。

朱凤莲也指责一些台湾政治势力破坏两岸人文交流氛围，挑拨两岸民众对立，恶化两岸关系。

随着北京整顿大陆娱乐圈，有网民翻出了张钧甯11年前在台湾中央大学撰写的硕士论文，标题有“我国”二字，末尾处出现“中华民国”字样，因而质问张钧甯是不是台独艺人。

张钧甯的工作室之后强调，她没有台独立场，也“一直坚定地认同自己的中国人身份”。

张钧甯也在个人微博账号说：“两岸中国人都是中华民族的组成部分，我不是台独，5000年中华文明让我们学会的是堂堂正正顶天立地的中华儿女之道。”

她说，在演艺生涯中遇到了两岸三地值得尊敬的师长与有志同仁，也强调她热爱表演并将之视为自己的事业。

中广董事长赵少康7日发文呼吁北京放过台湾艺人，“不要让小粉红治国”。

有中国大陆官媒背景的微信公众号“补壹刀”同日则发文认为，涉及张钧甯、小S徐熙娣等一系列事件可能不单纯，并呼吁大陆民众不能把人一闷棍打死，否则会上了民进党政府试图挑动加剧两岸对立的当。