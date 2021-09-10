英美批评港警逮捕支联会要员 中方驳斥称行动乃必要之举 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 香港警方昨天从“六四纪念馆”带走了支联会创始人司徒华（左）与中共前总书记赵紫阳的人物画板。（法新社） 字体大小: 小 中 大 英美两国相继发声批评香港警方国安处逮捕支联会要员的行动，但被中国外交部强硬回应驳斥称，有关行动是无可指责的必要之举，港警昨天进一步到支联会设立的“六四纪念馆”搜证，带走大批展品。英国外长拉布前天在推特上说，逮捕行动令人心寒，显示北京利用《香港国安法》拆毁香港公民社会、压制政治异见。美国国务卿布林肯之后也在推特上，呼吁香港官员停止威胁公民社会和持不同政治观点的个人，并指支联会成员被捕是出于政治动机，属于当权者公然滥用法律的行为。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 支联会 香港国安法 拉布 布林肯 王岐山今天到广西南宁 出席东博会开幕式 港“打针送楼”大抽奖 一“80后”料赢得住宅单位