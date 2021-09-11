东博会开幕式上 王岐山承诺从多方面深化中国—亚细安关系

中国外长王毅今年内再度出访亚细安国家的同时，中国国家副主席王岐山在中国—东盟（亚细安）博览会开幕式上强调中国—亚细安关系的重要，并承诺将从多方面进一步深化双方关系。

王岐山昨天（9月10日）出席在广西南宁举办的第18届中国—东盟博览会开幕式，他致词时指出，中国和亚细安建立对话关系30年来，双方共谋地区和平稳定，推动地区发展繁荣，树立了亚太地区合作的典范。中国和亚细安的关系从“对话伙伴”到“睦邻互信伙伴”再到“战略伙伴”，进入建设更为紧密的命运共同体新阶段。

王岐山重申，中国视亚细安为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区，支持亚细安共同体建设，支持亚细安加强在区域合作中的中心地位。中国将从对接发展战略、拓展经贸合作、深化抗疫合作、培育发展新动能和扩大社会人文交流五个方面，推动双方关系在下一个30年“更加繁荣美好”。

中国将进口更多亚细安优质特色产品

他也承诺，中国将进口更多亚细安优质特色产品，愿优先向亚细安国家提供疫苗，在电子商务、智慧城市、大数据和人工智能等数字领域加强合作，并向中国—亚细安合作基金（ASEAN-China Cooperation Fund，ACCF）增资1000万美元（1343万新元）。这个基金旨在促进双方在贸易、农业、交通、教育和科技等领域的人员交流与往来。

王岐山也宣读了中国国家主席习近平的贺信。习近平去年透过视频在开幕式上致词，今年则是通过贺信表达，中国愿与亚细安增强战略互信，深化抗疫、经贸等各领域合作，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）早日生效实施，高质量共建“一带一路”，打造更高水平的战略伙伴关系，共同维护好本地区繁荣发展良好势头。

美国防长奥斯汀和副总统哈里斯过去两个月相继访问东南亚国家，与此同时，中国也着力推进与亚细安的外交关系。王毅在今年1月访问缅甸、印度尼西亚、文莱和菲律宾后，昨天再度启程东南亚，行程包括越南、柬埔寨和新加坡。

新加坡副总理王瑞杰，马来西亚首相依斯迈沙比里、泰国首相巴育、柬埔寨首相洪森等亚细安国家领导人昨天在开幕式上透过视频致辞，包括新加坡驻华大使吕德耀在内的亚细安驻华使节则到广西南宁参会。

本届东博会和同期举办的中国—东盟商务与投资峰会，以“共享陆海新通道新机遇，共建中国—东盟命运共同体”为主题，在四天会期内举办148场经贸促进活动。大会由中国商务部、亚细安10国经贸主管部门，以及亚细安秘书处共同主办。