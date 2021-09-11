台海局势 促转会要把中正纪念堂改制 蒋万安指此举制造更大仇恨 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台湾促进转型正义委员会（简称促转会）本周二（9月7日）公布，计划把台北市地标中正纪念堂改制为“反省威权历史公园”，并拆除其中的前总统蒋介石铜像，明年上半年提出方案细节。被置于压力之下的蒋家第四代、国民党立委蒋万安前天指责，此举制造更大的仇恨，他无法认同。落成于1980年的中正纪念堂，一向被民进党视为台湾威权历史的象征，其中陈水扁任职总统时于2007年将之改名为“国立台湾民主纪念馆”，到国民党籍的马英九上台后又将之改名回“中正纪念堂”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蒋万安 中正纪念堂 威权 蒋介石铜像 赵少康 港府为首批区议员举行宣誓 蔡志强缺席被宣布即时离任 港保安局长邓炳强等29人 获委任为官守太平绅士