促转会要把中正纪念堂改制 蒋万安指此举制造更大仇恨

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）本周二（9月7日）公布，计划把台北市地标中正纪念堂改制为“反省威权历史公园”，并拆除其中的前总统蒋介石铜像，明年上半年提出方案细节。被置于压力之下的蒋家第四代、国民党立委蒋万安前天指责，此举制造更大的仇恨，他无法认同。

落成于1980年的中正纪念堂，一向被民进党视为台湾威权历史的象征，其中陈水扁任职总统时于2007年将之改名为“国立台湾民主纪念馆”，到国民党籍的马英九上台后又将之改名回“中正纪念堂”。