王毅吁中越共同抵制“域外势力”挑拨

受访学者指出，北京正努力巩固冠病疫情后在东南亚取得的外交先机，抗衡华盛顿近期展开的印太战略布局。

正在越南访问的中国国务委员兼外长王毅展开疫苗外交，并呼吁中越共同警惕抵制域外势力在南中国海问题上干预挑拨。受访学者指出，北京正努力巩固冠病疫情后在东南亚取得的外交先机，抗衡华盛顿近期展开的印太战略布局。

据中国外交部网站消息，王毅前天（9月10日）和越南常务副总理范平明共同主持中越双边合作指导委员会会议时强调，中越要珍惜当前南中国海来之不易的和平稳定局面，把海上问题置于双边关系适当位置，不采取使局势复杂化、争议扩大化的单方面行动，共同警惕抵制域外势力干预挑拨。

另据越通社报道，对于海上问题，双方一致同意恪守两国高层所达成的共识，管控好分歧，不采取使形势复杂化和争端扩大化的行动。范平明也强调尊重彼此符合国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》的正当权益的重要性。

将再向越提供300万剂疫苗

王毅也加码疫苗外交，宣布中国将在年内再向越南提供300万剂冠病疫苗。

中国此前已向越南承诺提供270万剂冠病疫苗，其中200万剂是上月24日哈里斯访问越南前，中国驻越南大使熊波在与越南总理范明政会晤时作出的承诺。据路透社报道，范明政当时表明，越南在外交政策上不会选边。

王毅前天起至15日对越南、柬埔寨、新加坡及韩国展开访问，此行被视为北京与华盛顿亚洲外交竞争的一部分。上述四国中，越南和新加坡此前在今年8月和7月，接待到访的美国副总统哈里斯和防长奥斯汀；柬埔寨和韩国则分别在6月和7月接待美国副国务卿谢尔曼。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟接受《联合早报》访问时分析，北京担心美国近期与亚细安国家的高层交流，可能抵消中国自疫情暴发后，在与亚细安国家的外交上建立的“领先优势”。

自去年冠病大流行以来，中国高级外交官员已多次访问东南亚；美国近期才频密派高级别官员访问。

许瑞麟说：“北京可能意识到华盛顿正迎头赶上。除了寻求面对面外交，巩固并扩大最初的领先优势，北京也在设法为热点问题斡旋，尤其是南中国海问题。”

中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，越南、菲律宾、马来西亚、文莱等东南亚国家也都是声索国。哈里斯在出访东南亚期间，抨击北京在南中国海采取“胁迫、恫吓”行为。

许瑞麟指出，南中国海问题将继续是本区域地缘政治动态的主要试金石，这也很可能是美国总统拜登在中美元首通话中提到要避免冲突的关键原因之一。

南大拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则分析，尽管中越主权争端目前不突出，但北京显然意识到中越关系在南中国海问题上的脆弱性。“中国也担心，美国会利用南中国海问题离间中国和一些声索国的关系。”

许瑞麟进一步指出，越南较公开地支持美国等国的印太战略，在南中国海问题上也有较强主张。“在这场大国地缘政治影响力的较量中，中国无疑希望越南站在自己一边，或至少确保越南不会走得太远。”

随着中美双双在东南亚加大外交攻势，学者认为，东南亚国家将谨慎求取平衡。李明江分析，中美在东南亚“谁也没办法排挤另外一方”。他说，美国的优势在于它在东南亚地区的政治形象及与该地区的政治互信都优于中国；在军事上，大多数东南亚国家也认为美国在本区域是积极因素。

中国在东南亚的优势则在于经济影响力、密切的民间交流，以及是搬不走的“邻居”，因此李明江认为：“东南亚国家也不会贸然采取任何与中国对立的姿态。”

（记者是《联合早报》北京特派员）