新制度下首场澳门立法会选举投票率受关注 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 澳门将于今天举行完善选举制度后的首场立法会选举。本次选举也是澳门1999年回归中国大陆后的第七届立法会选举。（新华社档案照） 字体大小: 小 中 大 澳门将于今天（9月12日）举行完善选举制度后的首场立法会选举。由于民主派被禁止参选，本届选举显得相对冷清，最终投票率的高低备受外界关注。本次选举也是澳门1999年回归中国大陆后的第七届立法会选举。早在7月份，澳门选举管理委员会已经取消了三个组别合共21名非建制派人士的参选资格，加上其后有部分参选队伍退选，最后的参选组别由上一届24队跌至14队，争逐14个直选议席。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 林玉凤 高天赐 澳门立法会选举 《金融时报》：美国正考虑允许 台北代表处改名“台湾代表处” 中国特稿：新学期学生更倾向自主学习 课堂压力双减家长烦恼倍增