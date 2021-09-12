新制度下首场澳门立法会选举投票率受关注

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

香港报道

发布 / 2021年9月12日 5:00 AM

澳门将于今天举行完善选举制度后的首场立法会选举。本次选举也是澳门1999年回归中国大陆后的第七届立法会选举。（新华社档案照）
澳门将于今天举行完善选举制度后的首场立法会选举。本次选举也是澳门1999年回归中国大陆后的第七届立法会选举。（新华社档案照）

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澳门将于今天（9月12日）举行完善选举制度后的首场立法会选举。由于民主派被禁止参选，本届选举显得相对冷清，最终投票率的高低备受外界关注。

本次选举也是澳门1999年回归中国大陆后的第七届立法会选举。早在7月份，澳门选举管理委员会已经取消了三个组别合共21名非建制派人士的参选资格，加上其后有部分参选队伍退选，最后的参选组别由上一届24队跌至14队，争逐14个直选议席。

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