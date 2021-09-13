疑似从新加坡返回者引发 福建70人确诊民众吁延长入境者隔离期

引发舆论关注的是，林姓家长入境38天后才确诊，期间的10次检测均未发现症状。如果他被证实是这波疫情源头，说明德尔塔毒株的潜伏期之长，远超预期。

江苏冠病疫情清零不到一个月，疑似由新加坡入境人员引发的感染链又在福建莆田和泉州波及近70人。这起在入境38天后才确诊的病例，引发部分民众担忧病毒“超长潜伏期”，并呼吁延长入境人员隔离期。但专家学者认为，这起个例并不是普遍情况，无需过度防御。