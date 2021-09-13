疑似从新加坡返回者引发 福建70人确诊民众吁延长入境者隔离期 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 莆田市仙游县本月10日起启动大规模人群核酸检测工作，图为市民昨天接受核酸检测采样。（新华社） 字体大小: 小 中 大 引发舆论关注的是，林姓家长入境38天后才确诊，期间的10次检测均未发现症状。如果他被证实是这波疫情源头，说明德尔塔毒株的潜伏期之长，远超预期。江苏冠病疫情清零不到一个月，疑似由新加坡入境人员引发的感染链又在福建莆田和泉州波及近70人。这起在入境38天后才确诊的病例，引发部分民众担忧病毒“超长潜伏期”，并呼吁延长入境人员隔离期。但专家学者认为，这起个例并不是普遍情况，无需过度防御。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫情 莆田 泉州 德尔塔 潜伏期 谷歌三度应港府要求交出用户资料 国际航运不畅 麦当劳：脆香鸡翼或延后抵港