演出行业协会发表《公约》 14网络企业拒为违法失德者提供平台

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月13日 5:00 AM

马云头戴白色小帽，身穿枣红色T恤及浅灰色长裤的照片近日在中国社交媒体平台上流传。据报，他在9月1日低调视察浙江省平湖市的蔬菜大棚。（互联网）
马云头戴白色小帽，身穿枣红色T恤及浅灰色长裤的照片近日在中国社交媒体平台上流传。据报，他在9月1日低调视察浙江省平湖市的蔬菜大棚。（互联网）

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演出行业协会组织部分互联网平台企业召开会议，共同发起《构建清朗网络文化生态自律公约》，要求加强对文娱领域账号、评论、弹幕的管理。在发表六种内容的账号予以限流、禁言、清理。

（北京／深圳／香港综合讯）中国演出行业协会邀集微博、抖音等14家企业，表示要拒绝为违法失德人员提供展示平台。

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