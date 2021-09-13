演出行业协会发表《公约》 14网络企业拒为违法失德者提供平台 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 马云头戴白色小帽，身穿枣红色T恤及浅灰色长裤的照片近日在中国社交媒体平台上流传。据报，他在9月1日低调视察浙江省平湖市的蔬菜大棚。（互联网） 字体大小: 小 中 大 演出行业协会组织部分互联网平台企业召开会议，共同发起《构建清朗网络文化生态自律公约》，要求加强对文娱领域账号、评论、弹幕的管理。在发表六种内容的账号予以限流、禁言、清理。（北京／深圳／香港综合讯）中国演出行业协会邀集微博、抖音等14家企业，表示要拒绝为违法失德人员提供展示平台。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国演出行业协会 抖音 微博 小红书 失德艺人 互联网平台 违规账号 粉丝 马云 阿里巴巴 共同富裕 谷歌三度应港府要求交出用户资料 国际航运不畅 麦当劳：脆香鸡翼或延后抵港