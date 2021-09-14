中国要求互联网巨头打破相互封杀现状 学者：官方将继续加码规范

中国工业和信息化部发言人赵志国昨天在国务院新闻办举行的发布会上，强调“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择”，并称“部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距”。

中国监管部门再次祭出反垄断措施，要求互联网巨头拆除“围墙”，打破平台之间相互封杀现状。受访学者研判，官方将继续加码规范互联网行业，尤其是涉及垄断、数字金融和数据安全等业务，结束互联网行业多年来的“蒙眼狂奔”。

中国工业和信息化部发言人赵志国昨天在国务院新闻办举行的发布会上，强调“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择”，并称“部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要求还有一定的差距”。

今年7月，工信部启动为期半年的互联网专项整治行动，集中整治扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等行为。赵志国指出，屏蔽网址链接是此次重点整治的问题之一。

中国平台经济生态正由开放转向封闭，平台屏蔽竞争对手的情况屡见不鲜，例如阿里巴巴旗下的淘宝，无法使用腾讯的微信支付。

21世纪经济报道早前报道，工信部本月9日召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。

有消息指，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、网易等中国主要互联网业者都参加了上述指导会，官方设下的整改期限为9月17日。

赵志国昨天未在发布会上点名个别企业，但他指出，对整改不彻底企业，工信部将依法依规采取处置措施。

新加坡国立大学客座教授、原新加坡金融管理局学院院长白士泮受访时指出，上述措施是官方反垄断和引导平台经济健康有序发展的一部分，有利于保护用户权益。

他认为，整顿也释放出明确信号，即“鼓励勤劳、创新及通过公平竞争致富，不允许‘巨无霸’企业为所欲为，以阻碍公平竞争和垄断市场的方式致富”。

中国互联网巨头昨天纷纷表态，向反垄断措施让步。腾讯称，坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤实施。阿里巴巴回应说，将按照工信部相关要求，与其他平台一起“面向未来，相向而行”。

预计会从平台拆除“围墙”中获益的字节跳动则呼吁，“所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实”。

字节跳动旗下抖音今年2月曾把腾讯告上法庭，指其在微信和QQ平台限制用户分享抖音内容，要求法院判腾讯停止该行为，并赔偿9000万元（人民币，1872万新元）。

受整顿消息影响

恒生科指普遍下挫

受整顿消息影响，恒生科指昨天普遍下挫，阿里巴巴、美团跌逾4％，腾讯、京东跌逾2％。中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时指出，股市的反应说明市场普遍预计，官方后续还将继续加码互联网平台规范。

北京自去年下半年起，以反垄断、数据安全、防止青少年沉迷游戏等为由，对互联网平台进行强势监管。

王军分析，近期整顿措施，长远将有利互联网平台健康发展。“恶性竞争让互联网行业内卷越来越激烈……过去几年在政策极度包容下蒙眼狂奔，现在有必要进入规范的新阶段。”

他研判，官方将继续针对明显的垄断，以及涉及金融、数据安全的业务，出台更多规制办法，例如互联网平台的支付、信贷等业务可能被要求分拆、持牌；涉及广泛公众数据安全的平台，国有资本在股权层面介入也可能是大概率的事。