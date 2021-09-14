台海局势 英媒：美考虑允台驻美机构更名 中国大陆提出严正交涉 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 英国《金融时报》报道，美国政府正认真考虑允许台湾驻美机构更名，中国外交部昨天表示，已就有关媒体报道向美国提出严正交涉。台湾政府目前驻美代表处的正式名称为“台北经济文化代表处”。据《金融时报》上周五报道，拜登政府正认真考虑允许其更名为“台湾代表处”。据新华社微博昨天发出的消息，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。9月10日中美元首通话时，拜登总统表示，美方无意改变一个中国政策。“中方已就上述媒体报道的有关动向，向美方提出严正交涉。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美台关系 中国外交部发言人赵立坚 台湾驻美国代表处更名 邓炳强：期望下个立法会期内 完成《基本法》23条立法 许正宇：港慈善团体从事不利国家安全活动 免税资格将被撤销