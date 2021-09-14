英媒：美考虑允台驻美机构更名 中国大陆提出严正交涉

英国《金融时报》报道，美国政府正认真考虑允许台湾驻美机构更名，中国外交部昨天表示，已就有关媒体报道向美国提出严正交涉。

台湾政府目前驻美代表处的正式名称为“台北经济文化代表处”。据《金融时报》上周五报道，拜登政府正认真考虑允许其更名为“台湾代表处”。

据新华社微博昨天发出的消息，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。9月10日中美元首通话时，拜登总统表示，美方无意改变一个中国政策。“中方已就上述媒体报道的有关动向，向美方提出严正交涉。”