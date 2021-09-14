空白票是上届四倍 澳门立法会选举投票率42％创新低 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 澳门特区第七届立法会选举前天投票结束，投票站人员在截止投票后开启票箱进行点票工作。（新华社） 字体大小: 小 中 大 澳门立法会共有33个议席。前天举行的立法会选举，一共选出26名议员，包括直选的14人及间接选举的12人。余下七名委任议员，则会由行政长官贺一诚在日内公布。澳门前天举行落实“爱国者治澳”原则后的首场立法会换届选举，其中直选投票率只有约42%，创下澳门1999年回归中国后的历史最低。有香港学者认为，今年底香港立法会换届选举的投票率也有可能写下新低。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳门立法会换届选举 投票率 爱国者治澳 邓炳强：期望下个立法会期内 完成《基本法》23条立法 许正宇：港慈善团体从事不利国家安全活动 免税资格将被撤销