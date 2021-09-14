空白票是上届四倍 澳门立法会选举投票率42％创新低

澳门立法会共有33个议席。前天举行的立法会选举，一共选出26名议员，包括直选的14人及间接选举的12人。余下七名委任议员，则会由行政长官贺一诚在日内公布。

澳门前天举行落实“爱国者治澳”原则后的首场立法会换届选举，其中直选投票率只有约42%，创下澳门1999年回归中国后的历史最低。有香港学者认为，今年底香港立法会换届选举的投票率也有可能写下新低。