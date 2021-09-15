福建疫情疑似源自从新加坡入境者 中国使馆提醒大陆拟赴新者“审慎做出行决定”

中国大陆前天报告新增确诊59例本土病例，全部来自福建省。官方此前曾指当地本次疫情疑似源自一名从新加坡入境者，中国驻新加坡大使馆前天提醒中国国内拟赴新人员“审慎做出出行决定”。

据中新网报道，中国国家卫健委昨天通报称，大陆31个省区市新增确诊病例92例，其中本土病例59例，均为福建报告，分别为厦门市32例、莆田市24例、泉州市3例。