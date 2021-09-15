福建疫情疑似源自从新加坡入境者 中国使馆提醒大陆拟赴新者“审慎做出行决定” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月15日 5:00 AM 截至昨天上午11时，厦门市累计冠病确诊病例35起，市政府决定启动全市全员核酸检测。图为市民昨天在厦门市文化艺术中心排队做检测。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 中国大陆前天报告新增确诊59例本土病例，全部来自福建省。官方此前曾指当地本次疫情疑似源自一名从新加坡入境者，中国驻新加坡大使馆前天提醒中国国内拟赴新人员“审慎做出出行决定”。据中新网报道，中国国家卫健委昨天通报称，大陆31个省区市新增确诊病例92例，其中本土病例59例，均为福建报告，分别为厦门市32例、莆田市24例、泉州市3例。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国疫情 福建 莆田 厦门 中国驻新加坡大使馆 仙游县 德尔塔(Delta)变种病毒 就国民党主席候选人张亚中移送考纪会 与江启臣互控朱立伦岌岌可危 习近平强调能源产业 走绿色低碳发展道路